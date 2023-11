Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Nikola Krstovic del Lecce sarebbe uno dei calciatori sul quale avrebbe posato lo sguardo per la prossima estate l'Inter di Giuseppe Marotta. Sempre in tema attaccanti, il Milan per gennaio seguirebbe un ex nerazzurro come Gabriel Barbosa, attaccante che il Flamengo valuterebbe 20 milioni di euro. Infine la Juventus per rinforzare il centrocampo nella sessione di rafforzamento invernale avrebbe messo nel mirino Rayan Cherki costoso fantasista del Lione.

Inter, per ringiovanire l'attacco in estate piace il nome di Krstovic del Lecce

Uno dei primi obiettivi per la prossima estate dell'Inter potrebbe essere quello di ringiovanire il reparto offensivo e secondo le indiscrezioni di oggi il nome osservato dall'ad Giuseppe Marotta sarebbe quello di Nikola Krstovic. Il centravanti montenegrino acquisito lo scorso agosto dal Dunajska Streda per poco meno di 4 milioni di euro, sta sorprendendo tutti al Lecce dove oltre ad aver segnato quattro gol in 10 partite, ha saputo aiutare la squadra di D'Aversa a migliorare sotto diversi aspetti. Dotato di una potenza fisica non indifferente e di una discreta tecnica, Krstovic è riuscito a imporsi nello stretto giro di poche settimane nella compagine pugliese, divenendo la "boa" sulla quale i giallorossi spesso si appoggiano in fase di costruzione.

Le sue peculiarità avrebbero attratto le attenzioni dell'Inter che a giugno potrebbero tentare di portarlo alla Pinetina prima che la sua valutazione, attualmente intorno ai 15 milioni di euro, diventi troppo alta.

Milan: idea Gabigol, ex Inter attualmente Flamengo

Anche il Milan vorrebbe aggiungere un attaccante alla propria rosa e per gennaio valuterebbe il nome di Gabriel Barbosa, in arte Gabigol.

Il brasiliano, passato in Italia come meteora con la maglia dei cugini nerazzurri, a oggi è in forza nel Flamengo, squadra con la quale il classe '96 andrà in scadenza di contratto al termine del 2024. Le parti, da quanto filtra, non dovrebbero rinnovare il proprio legame e per questo motivo, la società brasiliana starebbe pensando di cedere l'attaccante ventisettenne già nella sessione di rafforzamento invernale.

La valutazione di Gabigol attualmente si attesterebbe intorno ai 20 milioni di euro e oltre al Milian avrebbe attratto le attenzioni anche del Manchester United.

Juventus, per il centrocampo occhi su Cherki, fantasista del Lione che piace anche allo United e al Newcastle

La Juventus per gennaio avrebbe intenzione di aggiungere un centrocampista alla propria rosa e tra i tanti nomi osservati dai bianconeri ci sarebbe anche quello di Rayan Cherki. Il fantasista del Lione classe 2003 avrebbe una valutazione di oltre 30 milioni di euro e le sue prestazioni, oltre ad attrarre le attenzioni dei bianconeri, avrebbero catturato lo sguardo anche del Manchester United e del Newcastle.

Anche per questo motivo a centrocampo la Juve terrebbe in considerazione anche altre opzioni, come quella in prestito di Kalvin Philips.