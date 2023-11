Uno dei calciatori al centro delle voci di mercato è quello di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, che sarebbe finito nel mirino della dirigenza del Bayern Monaco come possibile sostituto nel caso in cui Joshua Kimmich dovesse lasciare il club bavarese per unirsi al Barcellona, che starebbe premendo per ottenere il giocatore nella prossima estate.

I nerazzurri a fronte di un'eventuale offerta per il centrocampista vorrebbero resistere in ogni modo, anche se una possibile proposta di almeno 90 milioni di euro potrebbe far vacillare.

L'idea del Bayern Monaco a centrocampo: Nicolò Barella dall'Inter

Nicolò Barella sarebbe da tempo nel radar del Bayern Monaco: le qualità del giocatore italiano non sono sfuggite all'attenzione dei dirigenti tedeschi che vorrebbero il giocatore nella rosa della prossima stagione, soprattutto se dovesse partire Kimmich in direzione Spagna.

L'Inter avrebbe già chiaramente fatto sapere che Barella è considerato uno dei pilastri della squadra e quindi che non è in vendita, ma nonostante la ferma resistenza del club di viale della Liberazione, il Bayern Monaco potrebbe non arrendersi facilmente.

Nel caso in cui i bavaresi dovessero effettivamente decidere di presentare un'offerta importante per Barella, nell'ordine dei 90 milioni di euro o più, potrebbero mettere in difficoltà la determinazione dell'Inter; una tale offerta rappresenterebbe una somma considerevole per un club come l'Inter, e potrebbe spingere la dirigenza a riconsiderare la loro posizione.

La centralità di Barella nel progetto nerazzurro

In questa stagione 2023/2024 il centrocampista sardo è stato schierato nella formazione titolare interista 12 volte su 14 incontri, sottolineando l'importanza del giocatore nel progetto tattico del mister Simone Inzaghi; lo stesso centrocampista è stato investito del ruolo di "vice-capitano", datogli anche per evidenziare la sua centralità nello spogliatoio nerazzurro, dove è ormai un collante tra i giocatori, dentro e fuori dal campo.

In questo primo scorcio di stagione il giocatore sardo non ha ancora segnato nelle competizioni ufficiali, mentre ha fornito un assist in campionato.

Nicolò Barella inoltre è stato l'unico italiano a essere candidato nei migliori 30 per il Pallone D'Oro 2023, piazzandosi 27° nella classifica finale che ha visto il trionfo per l'ottava volta di Lionel Messi.