L'Inter può decidere di intervenire per rinforzare il proprio reparto avanzato nella prossima sessione invernale di Calciomercato e starebbe pensando a Toni Sanabria del Torino per dare un'arma in più a Simone Inzaghi. La Juventus, dal canto suo, avrebbe messo gli occhi su Mattia Zaccagni essendo in cerca di innesti sugli esterni offensivi per dare maggiori soluzioni tattiche a mister Massimiliano Allegri.

Calciomercato Inter, circola il nome di Sanabria

L'Inter è alla ricerca di una punta che possa dare maggiore affidabilità dal punto di vista fisico rispetto a Marko Arnautovic e Alexis Sanchez.

Per questo motivo i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Toni Sanabria, che intanto al Torino non sembra essere più indispensabile dopo l'arrivo di Duvan Zapata. Lo dimostra il fatto che il paraguaiano ha finora collezionato nove presenze in campionato, ma spesso partendo dalla panchina, con una rete all'attivo. Il contratto in scadenza a giugno 2025 potrebbe anche facilitare la trattativa tra le due società, che nei prossimi giorni potrebbero cominciare a discuterne in vista di gennaio.

La valutazione del classe 1996 si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma l'Inter punterebbe a inserire nell'affare il cartellino di Stefano Sensi per uno scambio alla pari tra i due cartellini, anche se non è da escludere l'inserimento di un conguaglio sui 2-3 milioni di euro a favore dei granata per arrivare alla fumata bianca.

Juventus, spunta il nome di Zaccagni

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo sugli esterni d'attacco,l: dopo il tentativo andato a vuoto la scorsa estate per Domenico Berardi non è escluso che i dirigenti bianconeri a gennaio possano guardarsi attorno per altri profili di Serie A. Il nome nuovo cerchiato in rosso sarebbe ora quello di Mattia Zaccagni, soprattutto se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno 2025.

La Lazio non vorrebbe correre il rischio di perderlo a parametro zero o comunque di cederlo a una cifra più bassa del suo valore nelle prossime sessioni e quindi, in caso di mancato rinnovo, può valutare eventuali offerte. La valutazione del giocatore italiano è di almeno 30 milioni di euro, ma la Juve può avere una contropartita interessante da mettere sul piatto come Arthur, valutato 15 milioni di euro, se non dovesse essere riscattato dalla Fiorentina a fine stagione, anche se in questo caso l'ultima parola spetta alla società viola.