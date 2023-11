Ultimi dettagli prima del ritorno in campo in un turno della 14esima giornata di Serie C che proporrà la sfida d'alta classifica tra Casertana e Crotone. Il match dello Stadio "Pinto" di Caserta è in programma sabato 18 novembre alle ore 16:15. La sfida vedrà alcune assenze tra le fila dei campani e dei calabresi, per squalifiche o infortuni. Nelle ultime ore dalle colonne de "Il Mattino" ha parlato il jolly Marco Toscano della Casertana, che ha fatto il punto sull'inizio della stagione soffermandosi sul prossimo impegno contro il Crotone.

Toscano, testa al Crotone

Uno dei punti fermi del centrocampo della Casertana è sicuramente Marco Toscano. Il calciatore, classe 1997, ha collezionato in avvio di stagione 12 presenze realizzando 1 rete. Per lui un ruolo da protagonista all'interno dell'undici della Casertana di Vincenzo Cangelosi. Il calciatore si è così espresso in una recente intervista: "Non dobbiamo pensare alle cinque vittorie consecutive, c'è da pensare al futuro. La classifica? Non bisogna guardarla, inizieremo a farci un'idea a febbraio quando tutto sarà delineato. Il Crotone? Affronteremo una squadra allestita per vincere il campionato ma anche noi siamo forti".

Crotone, Zauli torna a parlare

In vista di questo match il tecnico del Crotone Lamberto Zauli tornerà a parlare nella consueta conferenza stampa della vigilia.

L'incontro è fissato per la mattinata di venerdì 17 novembre presso la Sala Stampa dello Stadio Comunale "Ezio Scida" attorno alle ore 12:00, con diretta proposta sulla pagina social Facebook del club calabrese. Sarà questa l'occasione utile per conoscere lo stato di forma generale della squadra rossoblù e l'eventuale recupero di alcuni dei calciatori assenti per infortunio nell'ultima sfida contro il Monterosi Tuscia.

Casertana e Crotone, squalifiche ed infortuni

La gara dello Stadio "Pinto" ospiterà due squadre che dovranno fare i conti con le assenze forzate, complici squalifiche ed infortuni. Tra le fila della Casertana non ci saranno tre difensori: si tratta degli infortunati Alessandro Fabbro e Marco Soprano ai quali sia aggiungerà lo squalificato Daniele Celiento.

In dubbio la presenza di Alessio Curcio che ha iniziato ad allenarsi a parte; ancora fermo ai box Mirko Carretta. Per il Crotone si confida nella convocazione del difensore Guillaume Gigliotti, mentre non saranno della gara Andrea D'Errico e Mattia Vitale.

Pinto verso il tutto esaurito

La gara dovrebbe vedere una cornice di pubblico delle grandi occasioni. In vendita nelle ultime ore i tagliandi per questo match, con il pubblico locale che ha iniziato a recarsi numeroso presso i punti vendita autorizzati. I cinque risultati positivi consecutivi sembrano aver risollevato l'entusiasmo di una piazza che in questa prima parte di stagione si è riscoperta grande tra le grandi del "Girone C".