Nelle scorse ore il giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di Rai Sport della sfida tra Juventus ed Inter, sottolineando le qualità dell'allenatore Massimiliano Allegri e ribadendo la superiorità della formazione nerazzurra rispetto a tutte le altre contendenti della Serie A. Anche l'ex calciatore Ciccio Graziani a Sportmediaset ha rilasciato la propria opinione su Allegri, evidenziando come il tecnico livornese dovrebbe essere esaltato per il lavoro fatto alla Juventus negli ultimi anni e in questa stagione, dove ha costruito una squadra granitica che bada poco al bel gioco ma che sa essere concreta.

Jacobelli: 'Allegri sta facendo meraviglie alla Juventus ma la squadra migliore del campionato resta l'Inter'

Il giornalista sportivo Xavier Jacobelli è stato ospite a Rai Sport e parlando del dualismo tra Inter e Juventus ha dichiarato: "Dal punto di vista qualitativo l'Inter ha la migliore rosa del campionato e lo dimostrano i numeri ma Inzaghi ha dimostrato di essere sagace nella gestione dei cambi. Secondo me Allegri sta facendo meraviglie perché si è lasciato alle spalle un biennio catastrofico ed ha lanciato 7 giocatori cresciuti nella Next Gen". Su questo argomento Jacobelli ha poi rintuzzato, sottolineando come la Juventus abbia intrapreso un percorso inedito basato sui giovani anche a causa delle esigenze economiche a cui la società bianconera deve fare fronte in questo momento storico.

Il giornalista ha poi evidenziato come il club piemontese abbia effettuato negli ultimi anni diverse ricapitalizzazioni per un totale di 900 milioni di euro, una cifra monstre che evidentemente ha tolto spazio a manovre di mercato che altrimenti la Juventus avrebbe potuto compiere.

Graziani: 'Allegri ha ragione quando pensa al quinto posto ma adesso non si può criticare anzi beatificarlo'

Anche l'ex calciatore Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Sportmediaset della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri: "Allegri ha ragione a pensare al quinto posto perché la Juventus in questo momento sta vincendo ma non sta convincendo dal punto di vista del gioco e fa più fatica".

Graziani, restando sul tema Allegri ha poi aggiunto: "Allegri però non si può criticare, va beatificato soprattutto dopo il miracolo dell'anno scorso. Se davanti iniziano a sbloccarsi con Vlahovic sarebbe tutto più facile". Graziani ha poi concluso il suo intervento sottolineando come la Juventus abbia scelto di mettere in primo piano il pragmatismo del suo tecnico, concedendo poco all'avversario, essendo concreta al massimo e tralasciando, almeno momentaneamente, la strada del bel gioco.