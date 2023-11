La sfida della settima giornata di Serie C tra il Crotone e il Benevento si era conclusa 3-2 per i padroni di casa ma l'incontro ha avuto un'onda lunga dato che nelle ultime ore il questore di Benevento ha emesso un provvedimento di Daspo a carico di due giovani tifosi del Crotone.

Crotone, due tifosi puniti

Oltre a costare i 3 punti, la gara di Benevento combattuta e ben giocata da entrambe le compagini in campo disputatasi nell'ottobre scorso, è dunque costata carissima a due tifosi del Crotone che si sono resi protagonisti del lancio di due petardi, uno dei quali terminato all'interno del rettangolo verde mettendo a serio rischio l'incolumità dei protagonisti.

Un gesto che non è passato inosservato agli occhi delle autorità competenti che a distanza di due mesi circa hanno deciso di sanzionare i due tifosi. In virtù dei provvedimenti i due giovani non potranno accedere agli stadi e alle aree limitrofe delle strutture sportive ove si tengono incontri di calcio per un periodo di due anni.

Crotone vittorioso in casa contro il Potenza

La notizia del provvedimento è arrivata a 48 ore circa dal vittorioso incontro disputato dal Crotone in casa contro il Potenza con i calabresi ad imporsi per 2-1. Vantaggio per i padroni di casa dopo 13 minuti di gioco di Tumminello, raddoppio al 54esimo col solito Guido Gomez e gol della bandiera realizzato dal Potenza al minuto 84 con Volpe.

Da segnalare per i calabresi l'espulsione di Daniel Leo arrivata al minuto 85, un minuto dopo dunque la marcatura degli ospiti.

Crotone, tra Catania e Brindisi

Il Crotone di Lamberto Zauli tornerà in campo nella giornata di mercoledì 29 novembre a partire dalle ore 18,30 per la sfida di Coppa Italia di Serie C contro il Catania allo Stadio "Massimino".

I calabresi saranno successivamente impegnati, sempre in trasferta, allo Stadio "Fantuzzi" di Brindisi domenica 3 dicembre alle ore 20:45. Si tratta di gare nelle quali il Crotone dovrà fare a meno di alcuni elementi: a Catania Andrea D'Errico e Mattia Vitale non ci saranno per infortunio, mentre a Brindisi i rossoblù, oltre ai due già citati calciatori, dovranno rinunciare agli squalificati Alessio Tribuzzi, Marco Tumminello e Daniel Leo sanzionati dal Giudice Sportivo proprio a seguito dell'incontro contro il Potenza.

Al momento il Crotone si trova al settimo posto in classifica a quota 25 punti: prima la Juve Stabia a 32, secondi Picerno e Benevento a quota 29 punti.