Il Crotone tornerà in campo nella giornata di sabato 18 novembre alle ore 16:15 allo stadio Pinto di Caserta senza Gigliotti.

Il Crotone di Lamberto Zauli contro la Casertana dovrà fare anche a meno di Vitale e D'Errico.

Crotone, Gigliotti non recupera

Un problema in più per il Crotone nella trasferta di Caserta sarà l'assenza del difensore Guillaume Gigliotti. Il calciatore, già assente contro il Monterosi Tuscia, non ha recuperato dal problema fisico accusato nei giorni scorsi. In questa stagione promosso a capitano della squadra, il francese sta faticando a trovare continuità nel corso delle giornate.

Con la sua assenza la fascia da capitano dovrebbe rimanere sul braccio del centrocampista Jacopo Petriccione, come accaduto nella giornata precedente.

Crotone, emergenza a centrocampo

Anche in questo turno di campionato il tecnico del Crotone Lamberto Zauli dovrà sopperire all'assenza di due calciatori di grande importanza per la squadra. Si tratta dei centrocampisti Andrea D'Errico e Mattia Vitale per i quali il ritorno in squadra potrebbe avvenire entro fine anno o al più tardi in avvio di 2024. A distanza di poche settimane entrambe hanno dovuto alzare bandiera bianca causa infortunio. Per sopperire all'assenza di Mattia Vitale, titolare nella prima parte di stagione, il tecnico crotonese potrebbe riproporre Eugenio D'Ursi fuori ruolo o concedere una chance da titolare al centrocampista brasiliano Vinicius.

In 24 al Pinto di Caserta

Il Crotone ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida di Caserta con 24 calciatori, tra questi ci sarà anche il portiere Alberto Lucano, assente nel turno precedente. Il Crotone recupererà anche il difensore Federico Papini, assente nelle ultime giornate. Il gruppo rossoblù dovrà fare i conti con la diffida del centrocampista Alessio Tribuzzi, uno dei punti fermi dell'undici titolare di questa stagione.

Una sfida a viso aperto per l'alta classifica

Casertana e Crotone, entrambe lanciate in classifica, potrebbero affrontarsi a viso aperto. Viste le ambizioni di primato che entrambe le piazze hanno iniziato a nutrire, per entrambe sarà fondamentale proseguire sulla la scia di risultati positivi, possibilmente centrando un'altra vittoria. La Casertana arriverà al match forte di cinque vittorie consecutive, il Crotone invece con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare.