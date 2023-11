L'Inter pensa a Muriel per giugno quando si libererà dal contratto con l'Atalanta invece la Roma è sulle tracce di Milenkovic della Fiorentina già per gennaio, visti i problemi di formazione per i tanti infortuni.

Uno dei reparti che subirà sicuramente qualche ritocco in casa Inter nelle prossime sessioni di calciomercato è quello d'attacco. I nerazzurri devono fare i conti con Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, che non sono più giovanissimi e non hanno ancora convinto a pieno dal punto di vista del rendimento. Uno dei nomi che sarebbe finito nel mirino della società nerazzurra è quello di Luis Muriel, che all'Atalanta non sta trovando molto spazio.

Il colombiano potrebbe tornare utile per giugno, quando si libererà a parametro zero essendo in scadenza di contratto, ma si starebbe pensando anche ad un tentativo per gennaio.

La Roma con ogni probabilità farà qualcosa per rinforzare la difesa a disposizione di José Mourinho già a gennaio dopo il grave infortunio di Kumbulla e con uno Smalling che è stato praticamente sempre ai box in questa prima parte della stagione. Il nome cerchiato in rosso sarebbe quello di Nikola Milenkovic, che la Fiorentina potrebbe lasciar partire dinanzi ad una buona offerta.

Inter su Muriel

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per l'attacco in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri devono guardarsi intorno e potrebbero fare qualcosa già a gennaio se Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non dovessero dare segnali di ripresa, visto che l'austriaco è fermo ancora a zero reti mentre il cileno ne ha segnata una sola, in Champions League.

Il nome finito nel mirino sarebbe quello di Luis Muriel, che all'Atalanta non è più considerato indispensabile vista la grande abbondanza nel reparto avanzato, considerando anche che tra qualche settimana dovrebbe tornare a disposizione anche El Bilal Touré.

L'attaccante colombiano è in scadenza di contratto a giugno ma l'Inter potrebbe fare un tentativo già a gennaio, con la Dea pronta ad ascoltare eventuali proposte.

Per evitare di perderlo a parametro zero il club di Percassi potrebbe liberarlo anche dinanzi ad un piccolo indennizzo, inferiore ai 5 milioni di euro. A Muriel, invece, sarebbe offerto un contratto di un anno e mezzo, fino a giugno 2025, con opzione per un altro anno legato al rendimento e alle presenze.

Roma su Milenkovic

La Roma è alla ricerca di un innesto in difesa in vista della prossima sessione di calciomercato vista l'emergenza a cui si è trovato a far fronte José Mourinho in questa prima parte della stagione.

Uno dei giocatori che piace molto ai giallorossi è Nikola Milenkovic, che alla Fiorentina non è più considerato un titolare inamovibile rispetto a qualche anno fa e proprio per questo si potrebbe aprire uno spiraglio per la cessione tra due mesi. Il serbo è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe essere abbassata con l'inserimento nell'affare del cartellino di Andrea Belotti, valutato 10 milioni di euro, e un conguaglio economico sui 7-8 milioni più bonus.