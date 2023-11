I padroni di casa della Casertana dovranno sopperire all'assenza di tre difensori, tra questi lo squalificato Daniele Celiento. Il Crotone, che prova a recuperare il capitano Guillaume Gigliotti dovrà fare a meno degli infortunati Andrea D'Errico e Mattia Vitale. Il match è in programma sabato 18 novembre alle ore 16:15.

Ultime ore di preparazione prima della partenza per il Crotone di Lamberto Zauli. Quali affronteranno nel turno della quattordicesima giornata di Serie C la Casertana, squadra allenata dal tecnico Vincenzo Cangelosi.

Casertana, emergenza in difesa

Sarà una marcia di avvicinamento con qualche dubbio per la Casertana di Vincenzo Cangelosi.

I falchetti arriveranno alla gara dello Stadio "Pinto" contro il Crotone dovendo sopperire a tre assenze nel reparto difensivo. Oltre all'infortunato di lungo corso Alessandro Fabbri, i campani dovranno fare a meno dello squalificato Daniele Celiento e probabilmente anche di Marco Soprano. Per questo motivo la retroguardia della Casertana potrebbe essere ridisegnata per la gara contro gli squali.

Crotone, dubbi a centrocampo

In casa del Crotone per Lamberto Zauli ci sarà da sciogliere i dubbi a centrocampo. Contro la Casertana non ci saranno gli infortunati Andrea D'Errico e Mattia Vitale. L'ipotesi sul tavolo è la conferma di Eugenio D'Ursi fuori ruolo, anche se la prova offerta contro il Monterosi Tuscia ha lasciato perplessità all'allenatore crotonese.

Potrebbe così guadagnarsi una maglia da titolare il brasiliano Vinicius, che ben si era comportato nelle gare disputate. Possibile una chance anche per Giovanni Bruzzaniti, centrocampista autore della rete della vittoria contro i Tori della Tuscia nel turno precedente.

Crotone in cerca della solidità difensiva

La speranza del Crotone è quella di poter dare continuità alle certezze acquisite nelle ultime sei gare.

Gli squali hanno ottenuto sei risultati positivi in altrettanti incontri, con tre vittorie e due pareggi in campionato e un successo in Coppa Italia di Serie C. Molto di questi risultati è frutto di una maggiore solidità difensiva, anche se i problemi non sembrano essere del tutto risolti. La gara del "Pinto" di Caserta sarà un banco di prova importante, dovendo giocare contro i campani, squadra tra quelle più in forma del "Girone C", che arriverà alla sfida forte di cinque vittorie consecutive.

Al Pinto arbitra Frascaro

Per la gara della quattordicesima giornata ad essere designato è stato il Sig. Emanuele Frascaro di Firenze. Il fischietto sarò coadiuvato dai collaboratori Simone Piazzini di Prato e Alessandro Parisi di Bari. Quarto uomo della sfida sarà invece il Sig. Dario Acquafredda di Molfetta. Per il Sig. Emanuele Frascaro si tratterà di una priva volta in una gara ufficiale del Crotone non avendo diretto gli squali in nessun altra sfida in questa stagione o in quelle precedenti.