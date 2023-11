Henrikh Mkhitaryan ha il contratto in scadenza con l'Inter a fine giugno e il suo futuro in nerazzurro sembra in bilico, a maggior ragione se fosse confermata un'offerta proveniente dall'Arabia Saudita in vista della prossima stagione. Il giocatore armeno, che compirà 35 anni il prossimo 21 gennaio, avrebbe infatti ricevuto la proposta di un biennale da circa 15 milioni di euro a stagione. Tale ipotesi avrebbe spinto l'armeno a riflettere attentamente sulla sua prossima mossa, alimentando l'incertezza sulla sua permanenza nell'Inter.

La proposta dell'Arabia Saudita per Mkhitaryan: 15 milioni a stagione

Nelle ultime ore sarebbe circola sui media l'indiscrezione di un'offerta dall'Arabia Saudita per il centrocampista nerazzurro, il cui contratto è in scadenza a giugno 2024; l'offerta potrebbe concretizzarsi in estate quando il giocatore sarebbe libero a parametro zero.

Nonostante la soddisfazione della dirigenza interista per le prestazioni di Mkhitaryan, che si è dimostrato un elemento chiave nella squadra di Simone Inzaghi, la possibilità di un contratto così vantaggioso sarebbe difficile da ignorare per lui. Sebbene l'Inter sia aperta al rinnovo del suo contratto, potenzialmente con un accordo annuale con opzione per il secondo anno, non è escluso che l'armeno possa essere tentato dal biennale saudita da 15 milioni di euro annui, una cifra quattro volte superiore a quanto percepisce attualmente Mkhitaryan.

L'idea dei club sauditi sarebbe quella di attendere il naturale termine del contratto del centrocampista col club milanese per convincerlo a trasferirsi nella Saudi Professional League, anche se i nerazzurri vorrebbero evitare che si arrivi alla scadenza contrattuale, rinnovando magari già entro gennaio.

La possibile proposta nerazzurra per un rinnovo all'armeno

La dirigenza nerazzurra vorrebbe provare a trattenere il centrocampista, divenuto uno dei cardini della formazione del mister Simone Inzaghi, e sarebbe disposta a rinnovare il suo contratto con uno stipendio di circa 3,8 milioni di euro netti a stagione più bonus, cifra comunque importante per un giocatore che andrà a compiere 35 anni fra poche settimane.

La decisione finale dipenderà dunque dalla volontà del giocatore di continuare a giocare in Europa o invece di abbracciare una nuova avventura nel calcio saudita per concludere la propria carriera.