Nelle scorse ore l'ex calciatore Beppe Incocciati ha parlato a TMW Radio dello scontro diretto tra Juventus e Inter del 26 novella, sottolineando come i bianconeri non dovrebbero essere un ostacolo insormontabile per gli uomini di Simone Inzaghi.

Anche l'ex attaccante Bruno Giordano sempre a TMW Radio ha detto la sua sul derby d'Italia, evidenziando come i nerazzurri partirebbero favoriti nei confronti di una Juve, che se acquisisse due calciatori a gennaio, potrebbe comunque dire la sua per lo scudetto.

Bebbe Incocciati sul Derby d'Italia: 'Fossi nell'Inter non sarei preoccupato dalla Juve, i bianconeri faticano a fare gol'

L'ex calciatore Beppe Incocciati è stato ospite nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando in prospettiva del big match che vedrà Juventus e Inter affrontarsi nello scontro diretto del 26 novembre, ha detto: "Adesso è molto più convinta ed equilibrata l'Inter, la Juventus non mi desta tanta preoccupazione se fossi nell'entourage interista, la Juve fa fatica a fare gol e per vincere devi migliorare questo particolare. Il gol è la realizzazione di linee di gioco, necessitano di giocate, fantasia, in questo momento la Juve non la può garantire per certi motivi. La fase difensiva è nel dna Juve, però non sempre può andarti bene".

Incocciati, parlando poi di Simone Inzaghi, ha sottolineato come il tecnico dell'Inter stia crescendo sotto tutti gli aspetti anche grazie al supporto di un dirigente esperto come Giuseppe Marotta. Inoltre secondo l'ex calciatore, il tecnico piacentino avrebbe a disposizione una panchina davvero profonda e di altissima qualità.

Incocciati commentando infine il tema dei calendari intasati dai tanti eventi sportivi, ha evidenziato come il calcio moderno sia praticamente monopolizzato dai diritti televisivi.

Giordano: 'L'Inter è attualmente la favorita ma la Juventus può dire la sua se acquista due calciatori a gennaio'

Del duello tra Juventus ed Inter ha parlato anche l'ex calciatore Bruno Giordano, che ai microfoni di TMW Radio ha detto: "Inter?

In questo momento dico che sono loro i favoriti, ma un mese fa dicevo diversamente. Ora gioca un grande calcio e le altre balbettano. ma può tornare il Milan, spero anche il Napoli, e la Juventus se andasse sul mercato a gennaio potrebbe dire la sua. Occhio però che è ancora prematuro parlare, dobbiamo aspettare ancora qualche mese".

Giordano ha poi parlato nello specifico di Lautaro Martinez, evidenziando come il centravanti dell'Inter attualmente sia tra i primi cinque migliori attaccanti in Europa perché riesce ad unire caratteristiche da bomber ad un a capacità di legare il gioco unica.

Secondo Giordano inoltre, la finale di Champions e il mondiale vinto con l'Argentina avrebbero accelerato il processo di crescita del "Toro" nerazzurro.