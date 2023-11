La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe seguendo un nuovo profilo per la prossima stagione. Il nome caldo di queste ore di calciomercato è quello di Reinier, centrocampista del Real Madrid attualmente in prestito al Frosinone in Serie A. I neroazzurri dovrebbero provare in estate a formulare un'offerta al club spagnolo per acquisire le prestazioni del giocatore brasiliano.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Reinier dal Real Madrid

L'Inter starebbe già pianificando il futuro e sembra che uno dei nomi sulla lista dei desideri sia Reinier, giovane centrocampista brasiliano classe 2002.

Dopo una serie di esperienze deludenti al Borussia Dortmund e al Girona, il talento proveniente dal Flamengo ha attirato l'attenzione durante la recente sfida a San Siro contro il Frosinone.

Secondo i rumor di mercato provenienti dalla Spagna, Reinier avrebbe dimostrato il suo potenziale nelle ultime prestazioni, suscitando l'interesse dei nerazzurri. La necessità di rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, soprattutto dopo l'affare mancato per l'acquisizione di Samardzic, rende Reinier un'opzione allettante per il club milanese.

La possibile trattativa con il Real Madrid

Dopo aver lasciato il Real Madrid in prestito ad agosto ed essersi confermato come ottimo prospetto con le sue partite in Serie A con il Frosinone, il centrocampista oggi potrebbe diventare uno dei pezzi più richiesti nel prossimo mercato europeo.

Il club spagnolo sarebbe intenzionato a mettere in vendita il giovane brasiliano, acquisito nel 2020 per una cifra già allora considerevole di circa 30 milioni di euro. In quel periodo anche i nerazzurri erano interessati al centrocampista, ma l'affare poi sfumò proprio per l'inserimento del Real Madrid.

La società madrilena considererebbe ad oggi il giocatore un esubero dal quale poter ricavare un piccolo rientro economico.

Situazione che potrebbe rappresentare un buon affare per l'Inter, che potrebbe provare a portare in rosa un talento futuribile già allenato alla Serie A e dunque pronto a sostenere i ritmi del campionato italiano.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero valutando attentamente la strategia da adottare per assicurarsi il giovane talento brasiliano, ma secondo rumor di mercato i nerazzurri sembrerebbero essere in pole position per il giocatore, che pertanto potrebbe arrivare a Milano nel prossimo mercato estivo.