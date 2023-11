Kalvin Phillips sarebbe sempre più vicino a diventare un giocatore della Juventus: è questa l'ultima indiscrezione sul Calciomercato dei bianconeri, che complici le defezioni di Poga e Fagioli (fermati per doping il primo e squalifica per via del caso scommesse illegali il secondo) hanno un bisogno quasi disperato di inserire nuovi centrocampisti in rosa. Il calciatore arriverebbe in prestito a gennaio, anche grazie all'aiuto indiretto proprio di Fagioli, che ha appena rinnovato il proprio contratto fino al 2028.

Phillips potrebbe approdare alla Juventus a gennaio 'grazie' a Fagioli

Acquistato dal Manchester City nel luglio del 2022 dal Leeds per 49 milioni di euro, Philips ha avuto poche possibilità di giocare quest'anno con solo l'8% dei minuti disputati in Premier League e il 10% in UEFA Champions League.

La trattativa di mercato vanterebbe la partecipazione dalla CAA Stellar, l'agenzia di Jonathan Barnett che segue anche il giovane talento Nicolò Fagioli, ecco che proprio gli ottimi rapporti già instaurati col club potrebbero agevolare la buona riuscita dell'affare. Philips arriverebbe in prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 30 milioni di euro con Pep Guardiola ad aver già dichiarato in conferenza che non tratterrà in rosa alcun calciatore 'scontento'.

Philips può agire da mediano davanti alla difesa ma anche da mezzala, potrebbe così sia sostituire all'occorrenza Manuel Locatelli che agire al suo fianco come appunto interno di centrocampo.

Samardzic e Højbjerg sempre possibili

Nonostante l'affare legato a Philips sembrerebbe in dirittura d'arrivo, il ds Giuntoli starebbe continuando a seguire anche altri profili.

Il primo è quello di Pierre-Emile Kordt Højbjerg del Tottenham, che costa 30 milioni circa ma che potrebbe arrivare nell'ambito di un'affare che coinvolga Samuel Iling-Junior: la Juventus valuta l'esterno inglese 20 milioni circa, ecco che la dirigenza bianconera potrebbe proporre l'ex Chelsea più un conguaglio da 10 milioni circa per arrivare all'esperto mediano danese.

L'altro calciatore che continua ad interessare dalle parti della Continassa è Lazar Samardzic, che costa attorno ai 25 milioni: anche qui Giuntoli starebbe pensando ad offrire un prestito da 4-5 milioni già per gennaio più diritto di riscatto fissato a 16-17 milioni di euro. La mezzala serba potrebbe agire sia in mezzo al campo che come vice Chiesa a supporto della punta centrale.