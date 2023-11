Nel mercato di gennaio la Juventus, molto probabilmente, farà qualche acquisto per rinfoltire una rosa che nei prossimi mesi dovrà rinunciare a Nicolò Fagioli e Paul Pogba. In particolare Cristiano Giuntoli cercherà uno o due centrocampisti e un esterno. Nelle scorse settimane Douglas Costa ha fatto sapere di essere fortemente motivato di tornare a giocare di nuovo per la squadra di Massimiliano Allegri e secondo quanto trapela nelle ultime ore è disposto a giocare quasi gratuitamente, accettando il minimo salariale. Adesso la palla passa a Cristiano Giuntoli che deve decidere se puntare o meno sull’esterno classe '90.

Intanto per rinforzare l’attacco della Juventus circola anche il nome di Domenico Berardi.

Juventus-Berardi, la storia non è finita

Questa estate uno dei casi che più ha tenuto banco in ottica mercato è stato quello di Domenico Berardi. Secondo quanto era trapelato sui media il desiderio del giocatore classe '94 era quello di lasciare il Sassuolo per passare alla Juventus e si era messo anche fuori rosa nel tentativo di forzare la mano per provare ad approdare in bianconero. Ma il Sassuolo è stato irremovibile e la cifra richiesta è stata ritenuta troppo elevata dalla Juve.

Nel mercato di gennaio, però, la questione potrebbe riaprirsi e i bianconeri potrebbero tornare all’assalto di Berardi.

Resterà da capire se, nel frattempo, le richieste di Carnevali saranno più basse rispetto ad agosto.

Blitz di Giuntoli a Londra

Oltre a cercare un esterno, la Juventus sta valutando anche dei centrocampisti. La mediana il reparto che necessita di maggiori rinforzi poiché vanno tappati i buchi lasciati da Nicolò Fagioli e Paul Pogba.

Per questo motivo, Cristiano Giuntoli sta sondando varie piste e, nelle ultime ore, insieme a Giovanni Manna è stato a Londra per assistere alla partita Tottenham-Chelsea. In modo particolare gli occhi della Juventus sono puntati su Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista degli Spurs che potrebbe essere il profilo giusto per dare maggiore intensità.

Oltre a lui, però, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Kalvin Phillips e su Thomas Partey, rispettivamente di proprietà di Manchester City e Arsenal.

In ogni caso le trattative entreranno nel vivo a gennaio, anche se già adesso è il momento in cui si deve individuare l’uomo giusto per rinforzare la mediana della Juventus. I rinforzi dovranno essere mirati per poter fare un ulteriore salto di qualità al centrocampo di Massimiliano Allegri.