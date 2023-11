L'ad dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato della prossima sfida di campionato con la Juventus, sottolineando come i nerazzurri siano pronti ad affrontare con lo spirito giusto gli uomini di Massimiliano Allegri. Del Derby d'Italia ha detto la propria opinione anche Giancarlo Padovan, giornalista che sul portale calciomercato.com ha sottolineato come l'Inter, in caso di vittoria, potrebbe già effettuare un allungo decisivo per le sorti del campionato. Dello stesso parere è stato anche Massimo Bonanni, ex calciatore che a TMW Radio ha evidenziato come la formazione guidata da Inzaghi possa perdere il tricolore solo per colpe proprie.

Inter, Marotta lancia la sfida alla Juventus: 'Siamo pronti ad affrontarli con la necessaria calma. Inzaghi? molto bravo'

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai margini di un convegno tenuto presso l'Università Bicocca di Milano della partita che i nerazzurri dovranno affrontare contro la Juventus in campionato: "Con la Juve l’esame più difficile? Il bello di questo campionato è l’incertezza, siamo pronti ad affrontare anche questa partita con la necessaria calma". Marotta, parlando più genericamente del campionato e del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha aggiunto: "Siamo in una fase estremamente interlocutoria e l’allenatore, che è molto bravo, sta gestendo ottimamente le partite.

Anche quelle più difficili come quella di ieri in cui la compattezza e la voglia di raggiungere l’obiettivo sono emerse".

Padovan non ha dubbi: 'Se l'Inter vince contro la Juventus va in fuga e nessuno più la prenderà'

Del derby d'Italia tra Juventus ed Inter ha scritto la propria opinione su calciomercato.com anche il giornalista sportivo Giancarlo Padovan: "Alla ripresa del campionato ci sarà Juventus-Inter.

Il risultato, qualunque esso sia, spiegherà chi può pensare di vincere lo scudetto e chi no. Giusto che Allegri e i tifosi bianconeri credano nell’esito della partita secca. Altrettanto giusto che l’allenatore livornese riconosca la maggiore grandezza dell’Inter. La quale, se vince, va in fuga. E, nessuno più la prenderà". Padovan, scrivendo nello specifico dell'Inter, ha poi sottolineato come la formazione nerazzurra sia riuscita con estrema agevolezza a sbarazzarsi di un pur gagliardo Frosinone, aggredendo sin dal principio la squadra guidata dal tecnico Eusebio Di Francesco.

Il giornalista ha infine concluso il suo editoriale evidenziando come l'Inter sia ad oggi la squadra maggiormente attrezzata del campionato.

Bonanni: 'Se l'Inter dovesse vincere con la Juventus potrebbe fare già l'allungo decisivo sul campionato'

Simile al concetto espresso da Padovan è stato quello di Massimo Bonanni, ex calciatore che a TMW Radio ha detto della gara che disputeranno Juventus ed Inter: "Se l'Inter farà risultato, poi la Juve avrà due partite difficili e in quella fase può esserci l'allungo decisivo. Continuo a dire che il campionato lo può perdere solo l'Inter". Bonanni ha poi concluso il suo intervento parlando di Inzaghi e dicendo: "È uno dei tecnici migliori ad oggi in Italia. Allena una squadra forte, è vero, ma l'ha costruita lui una squadra forte. E' giusto che la gente parli bene di lui. Manca lo scudetto".