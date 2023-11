Secondo le ultime di mercato, Juventus ed Inter seguirebbero il profilo di Sergi Roberto, eclettico laterale destro che andrà in scadenza di contratto nell'estate del 2024 con il Barcellona. Le due società italiane inoltre potrebbero sfidarsi anche per Andrea Colpani del Monza e Thiago Alcantara del Liverpool.

Inter e Juventus rivali in campionato e sul mercato: entrambe avrebbero messo nel mirino il nome di Sergi Roberto

La Juventus e l'Inter, oltre ad essere le due formazioni più accreditate per vincere lo scudetto in questa stagione, potrebbero sfidarsi anche nella prossima sessione di Calciomercato per il nome di Sergi Roberto.

Il fluidificante spagnolo attualmente in forza al Barcellona è legato contrattualmente alla società catalana fino al termine della stagione in corso e da indiscrezioni che filtrano, le parti non dovrebbero proseguire la loro avventura insieme. Serbi Roberto potrebbe dunque liberarsi come parametro 0 nel prossimo giugno, divenendo cosi uno dei calciatori più appetibili su mercato. La Juventus e l'Inter, che dello spagnolo apprezzerebbero non solo la duttilità tattica ma anche la grandissima esperienza a livello internazionale, avrebbero dunque la volontà di provare a convincerlo a vestire la loro maglia, con la consapevolezza però che su di lui potrebbe piombare anche l'Inter Miami. Nella formazione che milita in Major League figurano due ex compagni di squadra di Sergi Roberto, vale a dire Lionel Messi e Jordi Alba, giocatori che potrebbero far valere il loro rapporto con lo spagnolo per far pendere l'ago della bilancia a favore della compagine statunitense.

Juventus ed Inter pronte a sfidarsi anche per Colpani e Thiago Alcantara

Nel prossimo calciomercato estivo Juventus ed Inter potrebbero sfidarsi anche per Thiago Alcantara ed Andrea Colpani: partendo da quest'ultimo, l'esterno offensivo del Monza piacerebbe da tempo ad entrambe complici i 6 gol realizzati nelle prime 12 di Serie A (è il calciatore italiano con più reti all'attivo del torneo).

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani attualmente valuta il suo gioiellino circa 20 milioni di euro, una cifra destinata ad aumentare nel caso in cui Colpani continuasse a sfruttare la vena prolifica esibita sin qui. Per quanto concerne Thiago Alcantara invece, il centrocampista del Liverpool andrà in scadenza di contratto al termine della stagione in corso con i "Reds" ma le sue richieste economiche per un eventuale passaggio a titolo gratuito potrebbero essere eccessive rispetto alle possibilità finanziarie di Juventus ed Inter.