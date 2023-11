Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta starebbe valutando un colpo a parametro zero per l'estate in ogni reparto: in difesa piace Tiago Djaló del Lille, a centrocampo uno tra Tomas Soucek e Piotr Zielinski e invece in attacco Mehdi Taremi del Porto.

Inter, un colpo a zero per ogni reparto: in difesa piace Tiago Djaló

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha dimostrato nel tempo di saper cogliere diverse occasioni di mercato a parametro zero e anche nella prossima estate e vorrebbe ripetersi, cercando un elemento per reparto senza spendere soldi per il cartellino.

Nello specifico in difesa il nome osservato da Marotta sarebbe quello di Tiago Djaló, centrale portoghese già seguito in passato dall'Inter per il post Skriniar ma poi "messo da parte" per un infortunio al legamento crociato che lo tiene tuttora ai box.

Djaló, che attualmente è tesserato per il Lille, andrà in scadenza di contratto con la società francese al termine della stagione in corso e fra le parti non ci sarebbe la volontà di proseguire insieme. Lo stopper nato ad Amadora potrebbe dunque liberarsi a zero in estate, ma su di lui oltre all'Inter ci sarebbe anche la Juventus.

A centrocampo piace Soucek del West Ham e Piotr Zielinski del Napoli

Per il centrocampo il nome osservato da Marotta sarebbe quello di Tomas Soucek, mediano del West Ham in scadenza nel giugno 2024.

Gli "Hammers" nonostante si siano rinforzati in estate in quel settore del campo, stanno comunque puntando sul classe '95 che potrebbe ridiscutere il suo rinnovo con la società inglese per il mese di gennaio.

Se cosi fosse, l'Inter avrebbe un piano di riserva che porterebbe al nome di Piotr Zielinski: il fantasista del Napoli ha recentemente parlato del suo futuro, sottolineando come il suo entourage stia discutendo del contratto con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Le parti sembrerebbero però ancora distanti e di conseguenza l'Inter e la Juventus seguirebbero con attenzione le vicende del polacco.

Taremi non dovrebbe rinnovare col Porto, l'iraniano resta in cima alla lista di Marotta

Infine per il reparto offensivo l'Inter non avrebbe tolto gli occhi di dosso a Mehdi Taremi, attaccante del Porto che andrà in scadenza di contratto a giugno 2024. Il centravanti iraniano non avrebbe volontà di rinnovare con i Dragoni e gradirebbe un'esperienza in Serie A. L'Inter e il Milan sarebbero quindi alla finestra in vista di luglio.