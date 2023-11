Per la Juventus è partito il conto alla rovescia in vista della gara contro l’Inter di domenica 26 novembre. Per i bianconeri ci sono diversi punti interrogativi sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori. In particolare a tenere con il fiato sospeso Massimiliano Allegri è Manuel Locatelli: la sua è una corsa contro il tempo e contro il dolore, dopo la micro frattura leggermente scomposta alla X costola. Anche Fabio Miretti non è al meglio per un fastidio alla schiena, ma salvo sorprese il numero 20 juventino sarà a disposizione dei bianconeri per il derby d’Italia.

Pare invece a forte rischio il brasiliano Danilo. Il capitano della Juventus sta cercando di riprendersi dalla lesione rimediata un mese fa in nazionale: le possibilità di vederlo tra i convocati sono esigue, ma la sua speranza è quella di poter essere almeno in panchina.

Le condizioni di McKennie non preoccupano

L'ultimo giocatore, in ordine di tempo, ad essersi fermato per un problema fisico è Weston McKennie. L’americano è tornato anticipatamente a Torino a causa di una tendinopatia al ginocchio, le sue condizioni però non preoccuperebbero e dovrebbe essere regolarmente a disposizione della Juventus per la gara contro l’Inter.

Ad inizio settimana, intanto, i bianconeri ritroveranno anche i primi nazionali e in particolare a partire da martedì 21 novembre saranno di nuovo al JTC sia Dusan Vlahovic che Filip Kostic.

A quel punto l’attacco della Juve sarà quasi al completo, visto che alla Continassa ci sarà anche Arek Milik, il quale non ha mai lasciato Torino in queste settimane, non essendo stato convocato dalla sua nazionale. All’appello mancheranno solo Moise Kean e Federico Chiesa, i quali torneranno a partire da mercoledì 22 novembre dopo la gara dell'Italia a Leverkusen contro l'Ucraina.

Gol in nazionale per Yildiz e Rabiot

In questa pausa per le nazionali, alcuni giocatori della Juventus si sono messi in mostra con le rispettive selezioni. In particolare a brillare sono stati Kenan Yildiz e Adrien Rabiot.

Il classe 2005 ha segnato il suo primo gol con la nazionale turca nell'amichevole contro la Germania (vinta 3-2) e questo è sicuramente un bel segnale per i bianconeri, peraltro Yildiz è una delle soluzioni valutate da Allegri in caso di forfait di Locatelli. Rabiot, invece, è andato a segno con la Francia contro Gibilterra (nel largo successo per 14-0): per lui si tratta del primo segnato gol dal 20 agosto.