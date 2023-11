Dall'Inghilterra arrivano voci che Thiago Alcantara potrebbe essere destinato a un trasferimento in Italia nella prossima stagione: il giocatore spagnolo, con una carriera di alto livello alle spalle, sarebbe finito nel mirino dell'Inter, che sembrerebbe essere interessata a rinforzare il proprio centrocampo con un elemento di grande esperienza e talento nella prossima estate, dove il calciatore andrà in scadenza con il Liverpool e si potrebbe liberare a parametro zero.

Però non sarebbero solo i nerazzurri ad aver messo gli occhi su Thiago: anche la Juventus sarebbe in corsa per aggiudicarsi il centrocampista, con il direttore sportivo Giuntoli che ammira le qualità del trentaduenne.

L'idea dell'Inter per il centrocampo del futuro: Thiago Alcantara a parametro zero

Il centrocampista spagnolo andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e difficilmente il Liverpool proverà a rinnovare il suo contratto, lasciando il giocatore libero di accordarsi con una nuova squadra già dal prossimo gennaio 2024; sul calciatore ci sarebbe il pressing dell'Inter, che lo avrebbe individuato come possibile rinforzo per le seconde linee del centrocampo.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero già al lavoro con gli agenti del giocatore per un possibile contatto per un trasferimento nella prossima estate, che potrebbe segnare l'ennesimo grande colpo a parametro zero della dirigenza nerazzurra dopo l'arrivo di Mkhitaryan, Onana e Marcus Thuram nelle scorse sessioni di mercato.

Simone Inzaghi apprezzerebbe le qualità del giocatore, considerato da tempo però una seconda linea anche nel Liverpool, fattore che potrebbe pertanto frenare l'interesse nerazzurro.

Anche la Juventus sul centrocampista del Liverpool

Il giocatore spagnolo avrebbe però diversi estimatori a livello internazionale e tra questi ci sarebbe la Juventus con il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che vorrebbe fare l'ennesimo sgarbo di mercato ai nerazzurri, anticipandoli per il giocatore.

Il direttore sportivo bianconero vorrebbe pertanto provare ad anticipare i nerazzurri per l'ingaggio di Thiago Alcantara, cercando di rilanciare soprattutto a livello di ingaggio, anche se i bianconeri ultimamente non navigherebbero in ottime acque a livello finanziario.

In questa possibile bagarre italiana potrebbero inserirsi altri top club europei, che potrebbero disporre di maggiore liquidità e dunque superare le eventuali offerte economiche delle squadra italiane; sullo sfondo anche l'Arabia Saudita, che dopo i colpi estivi di qualità potrebbe rilanciare nelle prossime sessioni di mercato cercando di strappare un altro importante top player ai campionati europei.