L'Inter potrebbe intervenire per cambiare qualcosa in attacco nella prossima sessione invernale di Calciomercato. Attualmente dietro a Marcus Thuram e Lautaro Martinez ci sono Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, i quali non offrono grandi garanzie né dal punto di vista fisico né in termini di continuità nel rendimento. Proprio per questo motivo la società nerazzurra potrebbe cercare un rinforzo per arricchire ulteriormente il reparto offensivo. Il nome finito nel mirino dell'Inter negli ultimi giorni sarebbe quello di Roberto Firmino, che era stato accostato ai nerazzurri anche la scorsa estate.

Anche il Napoli potrebbe fare qualcosa in attacco, ma più per giugno che per gennaio. Gli azzurri, infatti, potrebbero cedere Victor Osimhen se questi non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2025. Uno dei nomi sondati per sostituire il nigeriano sarebbe quello di Zirkzee, che tanto bene sta facendo al Bologna in questa stagione.

Inter su Firmino

L'Inter sta riflettendo sul fatto di intervenire per rinforzare il proprio attacco nella prossima sessione di calciomercato. Nella prima parte della stagione, Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non hanno fornito un contributo significativo. Se non ci saranno cambiamenti nelle prossime settimane è probabile che si intervenga per rafforzare il reparto a disposizione di Simone Inzaghi.

Il nome che piacerebbe al club meneghino è quello di Roberto Firmino, che potrebbe rappresentare una vera e propria occasione di mercato. L'attaccante brasiliano, infatti, si è trasferito in Arabia all'Al-Ahli la scorsa estate, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Liverpool. Tuttavia, il rendimento di Firmino in Arabia non è stato dei migliori, con tre gol segnati in undici partite.

Proprio per questo gli arabi sarebbero disposti anche a cederlo a gennaio in prestito. Affinché l'affare vada in porto, però, il giocatore dovrà decurtarsi lo stipendio per i prossimi sei mesi, non andando oltre i 3 milioni netti.

Napoli su Zirkzee

Un altro club che potrebbe fare qualcosa sul mercato per rinforzare l'attacco è il Napoli, anche se per lo più in vista di giugno.

Senza il rinnovo di contratto, il Napoli non intende correre il rischio di perdere a zero Victor Osimhen, il cui contratto scade a giugno 2025. Proprio per questo motivo l'attaccante nigeriano potrebbe essere ceduto. Il nome individuato come potenziale sostituto è Joshua Zirkzee, che andrebbe a completare alla perfezione il reparto con Simeone e Raspadori. L'olandese, infatti, può giocare sia da prima che da seconda punta, ma può essere adattato da esterno d'attacco. Il Bologna lo valuta sui 20 milioni di euro, ma il club di De Laurentiis potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Zerbin più 12-13 milioni di euro.