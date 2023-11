Cristiano Giuntoli è al lavoro per trovare un nuovo centrocampista per la Juventus: la mediana bianconera è priva di Nicolò Fagioli e Paul Pogba a causa di questioni extracalcistiche e quindi mister Massimiliano Allegri ha bisogno di almeno un giocatore che possa essere inserito in rosa fin dai primi giorni di gennaio. Per accontentare quanto prima il tecnico livornese, Cristiano Giuntoli ha fatto un blitz a Londra per sondare il mercato di Premier League. Uno dei giocatori che piacciono alla Juventus è Kalvin Phillips. I dirigenti bianconeri avrebbero già incassato il gradimento del giocatore classe '95 a un trasferimento a Torino anche solo per sei mesi.

L’unico nodo da risolvere sarebbe legato all’ingaggio, visto che Phillips guadagna attualmente circa 5 milioni annui e il club italiano vorrebbe risparmiare qualcosa rispetto a tale somma.

Giuntoli cerca un centrocampista per gennaio

I bianconeri hanno individuato in Kalvin Phillips e in Pierre-Emile Hojbjerg i profili giusti per rinforzare la mediana. Le due situazioni, però, sono diverse sia per una questione di formule sia costi. Infatti Cristiano Giuntoli vorrebbe un giocatore in prestito gratuito e per questo motivo il centrocampista del Manchester City potrebbe essere la soluzione giusta. I citizens sarebbero disposti a cedere Phillips in prestito secco, mentre per quanto riguarda Hojbjerg il Tottenham preferirebbe una cessione a titolo definitivo.

Per questo motivo quella del centrocampista classe '95 del Manchester City sarebbe la pista più calda. Adesso non resta che attendere di capire se le parti riusciranno a trovare un accordo soprattutto sull’ingaggio del giocatore.

La Juventus blinda Locatelli

In attesa di sapere chi sarà il nuovo centrocampista della Juventus, Cristiano Giuntoli ha intanto deciso di blindare uno dei titolarissimi di Massimiliano Allegri.

Infatti, Manuel Locatelli ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2028. Questo è un periodo positivo per il numero 5 juventino, che ha ritrovato il gol con la maglia bianconera nel match contro il Milan e si è preso sulle spalle il centrocampo juventino. Inoltre, Locatelli, che da sempre è un tifoso della Juventus, ha all'orizzonte un altro grande momento d’emozione, visto che sabato 11 novembre contro il Cagliari, viste le assenze di Adrien Rabiot e di Danilo, indosserà la fascia da capitano.