Secondo le ultime di Calciomercato, l'Inter starebbe pensando a Thomas Partey, centrocampista dell'Arsenal che piacerebbe da tempo anche alla Juventus. Le due società italiane inoltre per la campagna di rafforzamento estiva potrebbero sfidarsi anche per Thiago Alcantara, regista del Liverpool che a giugno andrà in scadenza di contratto con i "Reds".

Possibile braccio di ferro tra Inter e Juventus per Thomas Partey, centrocampista dell'Arsenal che piace anche all'Atletico Madrid

Il centrocampista ghanese dell'Arsenal Thomas Partey starebbe faticando in questa stagione a trovare spazio fra i titolari di Mikel Arterta, ragione per cui la Juventus lo seguirebbe per portarlo in prestito a Torino già dal prossimo gennaio.

Sul mediano classe '93, secondo indiscrezioni dalla Spagna, starebbe piombando però anche un'altra società italiana, l'Inter: dalle notizie che si apprendono, i nerazzurri valuterebbero Partey non solo per mettere i bastoni fra le ruote ad una delle più accreditate rivali per lo scudetto, ma anche per rinforzare una zona del campo in cui alcuni rinforzi estivi non avrebbero risposto come dovuto alle attese dal tecnico Inzaghi. Partey inoltre sarebbe seguito anche dall'Atletico Madrid, squadra in cui militò per 5 anni e che lo vendette nel 2020 proprio all'Arsenal per la cifra di 50 milioni di euro. I "Gunners" che sono legati al calciatore africano da un contratto che vedrà il suo termine nel prossimo 2025, sarebbero dunque disposti a cederlo per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.

Juventus ed Inter pronte a sfidarsi in estate anche per Thiago Alcantara, regista in scadenza di contratto con il Liverpool

Un altro calciatore che potrebbe scatenare un duello di mercato fra Inter e Juventus per la prossima estate sarebbe Thiago Alcantara: il centrocampista brasiliano naturalizzato spagnolo attualmente in forza al Liverpool si trova ai box per uno dei tanti problemi fisici che lo hanno limitato nella sua pur brillante carriera.

Un ostacolo, quello degli infortuni, che avrebbe convinto la società inglese a non rinnovare il suo contratto che andrà in scadenza al termine della stagione in corso. Alcantara dunque potrebbe ritrovarsi a giugno nella lista degli svincolati, un'occasione che Juventus ed Inter non vorrebbero lasciarsi sfuggire. Entrambe le società, sarebbero dunque disposte ad offrire al classe '91 un contratto biennale, con la speranza che il regista possa abbassare le proprie pretese economiche. Attualmente al Liverpool, Alcantara percepisce uno stipendio da circa 12 milioni di euro netti, una cifra che apparirebbe proibitiva sia per le casse della Juventus che per quelle dell'Inter.