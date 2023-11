Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna il Real Madrid starebbe già pensando ai giocatori che possono essere liberi a parametri zero nel giugno 2025 per un possibile approdo nei Blancos. Fra gli elementi graditi ci sarebbe Federico Chiesa, anche se fonti vicine al mondo bianconero confermano la possibilità concreta che il giocatore prolunghi il suo contratto con la Juventus - attualmente in scadenza proprio nel 2025 - almeno per un'ulteriore stagione

Chiesa, l'ipotesi Real Madrid

Il Real Madrid può valutare l'ingaggio di Federico Chiesa a parametro zero nel 2025 nell'eventualità in cui non dovesse trovare l'intesa contrattuale con la società bianconera sul prolungamento di contratto.

Ipotesi quest'ultima che al momento non pare molto plausibile, in quanto la società bianconera è pronta a sottoscrivere l'allungamento di almeno un'altra stagione (quindi fino al giugno 2026) per il giocatore. Sul piano dello stipendio gli dovrebbe essere confermato l'ingaggio attuale di 5 milioni di euro a stagione.

Nell'eventualità in cui l'intesa non venisse raggiunta, allora il Real Madrid può diventare una destinazione gradita per il giocatore della Juventus.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora intanto in previsione del mercato di gennaio 2024 con l'esigenza di rinforzare il centrocampo. Uno dei giocatori che piace alla società bianconera è Rodrigo De Paul, che potrebbe essere la contropartita tecnica per un eventuale trasferimento di Dusan Vlahovic all'Atletico Madrid.

Piace alla Juve anche Fabian Ruiz del Paris Saint Germain.

Si valutano rinforzi in difesa nell'eventualità in cui Alex Sandro dovesse lasciare la società bianconera a gennaio: per lui sui media si parla di un interesse dall'Arabia Saudita o di un suo possibile ritorno in Brasile al Santos. Se dovesse partire potrebbe arrivare Lloyd Kelly, centrale difensivo del Bournemouth in scadenza di contratto con la società inglese a giugno e che quindi potrebbe trasferirsi a prezzo ribassato già a gennaio.

Per quanto riguarda invece il Calciomercato estivo la società bianconera può tornare ad attingere al mercato dei parametri zero anche per le fasce difensive: piace ad esempio Sergi Roberto del Barcellona, anche lui in scadenza di contratto a giugno con la società spagnola: si tratta di un elemento può essere schierato non solo da terzino destro ma anche da mezzala.