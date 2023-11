L'Inter continua a monitorare il mercato dei parametro zero: diversi i calciatori che interessano ai nerazzurri che andranno in scadenza a giugno 2024 con Nahitan Nandez del Cagliari, Tiago Djalo del Lille e Piotr Zielinski del Napoli in pole position per arrivare alla corte di Simone Inzaghi.

Inter, pressing su Nandez, l'agente: 'L'inter lo vuole'

La società presieduta dagli Zhang ha puntato nuovamente i riflettori su Nandez del Cagliari, calciatore che era già stato sondato nell'estate del 2021. Le caratteristiche del calciatore sono congeniali al gioco di Simone Inzaghi che potrebbe utilizzarlo come esterno a tutta fascia ma anche come mezzala di destra.

In merito all'interesse del club nerazzurro per lui è intervenuto anche l'agente del centrocampista uruguaiano, Pablo Bentancur, il quale ha dichiarato: "Abbiamo una trattativa in corso con l'Inter che vuole Nandez. Il giocatore è in scadenza a giugno e abbiamo già ricevuto diverse chiamate, una è dell'Inter. Ora la cosa importante è che recuperi bene perché l'ultima partita con l'Uruguay l'ha giocata con problemi muscolari. Ma sarà sicuramente un nome importante del prossimo mercato". I contatti potrebbero intensificarsi già nella sessione invernale per anticipare la concorrenza e prenotarne così il suo arrivo in estate.

Non tramonta il nome del centrocampista del Napoli per l'Inter del futuro

Sempre per il centrocampo si segue Zielinski del Napoli che non dovrebbe rinnovare il suo rapporto con i partenopei. Le richieste per prolungare il contratto, da circa 4 milioni di euro annui, non sarebbero state accettate dai dirigenti partenopei.

Marotta avrebbe già avuto dei contatti per ingaggiarlo a parametro zero ma dovrà battere la concorrenza di squadre come Juventus e Roma, tutte interessate al polacco che ha maturato una grande esperienza internazionale con gli azzurri riuscendo ad imporsi come uno dei giocatori più duttili del campionato dato che può agire sia da mezzala che da trequartista.

Djalo vero obiettivo nerazzurro

L'Inter sarebbe infine intenzionata a rinforzare anche il reparto difensivo con le prestazioni di Tiago Djalo del Lille al centro dei nuovi progetti tattici. Il centrale ha il contratto in scadenza e ha deciso di voler cambiare aria e accettare un club con un progetto ambizioso.

Nel 3-5-2 di Inzaghi si collocherebbe alla perfezione sia come centrale di destra, sia come play difensivo.

Djalo si inserirebbe nelle rotazioni del reparto insieme a Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Benjamin Pavard ma potrebbe anche costituire il rinforzo ideale in caso di addio di uno dei primi due, ormai ultra 30enni.