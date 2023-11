Nelle scorse ore il tecnico Antonio Conte è tornato a parlare di un suo eventuale ritorno alla Juventus. Anche il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni all'emittente di TMW Radio ha commentato quello che potrebbe essere un Conte Bis alla Juve, sottolineando come il pugliese sognerebbe di sedere per la seconda volta in carriera sulla panchina dei bianconeri.

Juventus, Conte parla di un suo possibile ritorno in bianconero: 'I matrimoni si fanno sempre in due'

Il tecnico Antonio Conte è stato ospite all'evento Sport, Soft, Skill tenutosi presso l'UniSalento e parlando agli astanti di un suo possibile ritorno alla Juventus ha detto: "I matrimoni si fanno sempre in due, puoi sempre sognare e sperare di sposarti un’altra volta.

L’importante è che ci sia condivisione di pensiero. In questo momento mi sto godendo il tempo libero che ho, continuo a studiare e guardarmi intorno per ampliare le mie conoscenze. Dovesse capitare qualcosa di importante, che mi dà le emozioni di cui ho bisogno, certamente tornerò a lavorare". Conte, parlando poi della sua carriera, si è dato 8 come voto da calciatore, sottolineando di essere cresciuto nell'arco della sua professione grazie alla perseveranza, al duro lavoro e alla volontà di continuare a crescere. Il tecnico ha poi ammesso di non essere stato un fuoriclasse ma di aver basato la sua forza su caratteristiche come corsa e sacrificio. Conte infine ha evidenziato di sentirsi un allenatore più talentuoso rispetto a quanto lo fosse da calciatore.

Zazzaroni: 'Il suo sogno è quello di andare alla Juventus ed è il candidato principale per sostituire Allegri'

Di un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus ha parlato a TMW Radio anche il giornalista del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni: "Lui vorrebbe andare alla Juventus, il suo sogno è quello ed è il candidato principale nel sostituire Allegri, che credo sia a fine corsa per volontà sua e non del club.

La Juve è la Juve per Conte, a prescindere da che tipo di mercato può fare. Hanno preso Giuntoli e vogliono rafforzarsi". Zazzaroni, restando sul tema Juventus, ha poi sottolineato i meriti di Massimiliano Allegri, che con una campagna acquisti estiva composta praticamente solo dall'acquisto di Timothy Weah, sta riuscendo a mantenere in alto in classifica la squadra bianconera.

Zazzaroni, parlando poi dell'Inter e del suo tecnico Simone Inzaghi, ha evidenziato quanto l'allenatore piacentino sia cresciuto nell'arco della sua avventura in nerazzurro. Infine, il direttore del Corriere dello Sport si è detto incuriosito del ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina di un Napoli che secondo il giornalista rimarrebbe ancora la squadra più forte del campionato.