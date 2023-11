Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus si sarebbe aggiunta a Roma e Milan per l'assalto a Jakub Kiwior, centrale difensivo che l'Arsenal valuterebbe circa 20 milioni di euro. Il club bianconero inoltre seguirebbe insieme con l'Inter Khephrem Thuram, giovane mediano del Nizza sul quale però potrebbe piombare in estate il Real Madrid di Florentino Perez.

Juventus, Giuntoli prepara la sfida per gennaio a Roma e Milan per Jakub Kiwior, difensore centrale dell'Arsenal

Jakub Kiwior è uno dei nomi che potrebbe accendere la sessione di Calciomercato invernale: sul difensore polacco dell'Arsenal, già Roma e Milan avrebbero posato il loro sguardo e nelle ultime ore anche la Juventus si sarebbe messa in coda per acquisirne le prestazioni sportive.

Al club bianconero, nello specifico, piacerebbe la duttilità tattica di Kiwior che nella sua pur breve carriera ha dimostrato di saper interpretare praticamente ogni ruolo nella retroguardia. Una caratteristica che farebbe particolarmente comodo a mister Allegri, che in queste ultime settimane ha visto la propria linea difensiva perdere lentamente sempre più pezzi. L'Arsenal, nel quale Kiwior non è riuscito ad imporsi come titolare, considererebbe l'ipotesi della sua cessione ma ad un prezzo già stabilito di circa 20 milioni di euro. Una somma che sia la Juventus, che Roma e Milan difficilmente riuscirebbero a garantire al club londinese in un'unica soluzione. Ecco perché i tre club italiani spererebbero nell'apertura dell'Arsenal ad una trattativa basata sul prestito con successivo obbligo o diritto di riscatto da pagare a giugno.

Se cosi non fosse, la Juventus ed il Milan potrebbero dirottare le loro attenzioni su Lloyd Kelly del Bournemouth mentre la Roma su Arthur Theate, stopper belga ex Bologna attualmente in forza nel Nizza.

Juventus, su Khephrem Thuram oltre all'Inter starebbe piombando il Real Madrid

Khephrem Thuram sarebbe uno degli sogni nel cassetto della Juventus di Cristiano Giuntoli: il giovane centrocampista del Nizza, valutato oggi 40 milioni di euro, piacerebbe per le sue capacità dinamiche e tecniche, un mix di caratteristiche che non avrebbe attratto solamente il club bianconero, ma anche l'Inter e per ultimo in ordine cronologico il Real Madrid.

Sono delle scorse ore le indiscrezioni che vorrebbero la società spagnola pronta a piombare su Thuram nella prossima estate, quando sia Luka Modric che Toni Kroos andranno in scadenza di contratto con i "Galacticos". Una contendente dunque estremamente scomoda sia per la Juventus che per l'Inter che di conseguenza potrebbero virare su altri profili come ad esempio quello di Piotr Zielinski del Napoli.