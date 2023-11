Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, l'Atletico Madrid avrebbe aperto per gennaio a una cessione a titolo temporaneo con successivo obbligo di riscatto di Rodrigo De Paul, centrocampista che piacerebbe da tempo alla Juventus di Massimiliano Allegri. Più lontano dal club bianconero invece sembrerebbe essere Alvaro Morata, attaccante spagnolo che potrebbe rinnovare fino al 2027 con i "Colchoneros".

L'Atletico Madrid apre per gennaio al prestito con successivo obbligo di riscatto per De Paul, la Juventus ci pensa

Uno dei principali obiettivi della Juventus per gennaio è l'arrivo di un centrocampista e tra i nomi osservati dai bianconeri c'è anche quello di Rodrigo De Paul.

Il mediano argentino attualmente in forza all'Atletico Madrid verrebbe considerato dai "Colchoneros" un profilo cedibile anche dalla prossima finestra di rafforzamento invernale e le pretese della società spagnola per farlo partire starebbero lentamente scemando. Se prima infatti l'Atletico non voleva cedere De Paul con la formula del prestito, le ultime indiscrezioni vorrebbero invece il club iberico pronto a lasciar andare il classe '94 a titolo temporaneo, con un'unica postilla annessa, chiunque volesse prelevarlo a gennaio dovrebbe poi riscattarlo obbligatoriamente nel successivo giugno. Una formula a cui la Juventus potrebbe dare seguito, vista la scarsa disponibilità economica che avrebbe la società bianconera per il mercato invernale e che invece potrebbe decisamente aumentare in estate, soprattutto se gli uomini di Massimiliano Allegri riuscissero a centrare la qualificazione per la prossima Champions League.

Il costo del cartellino di Rodrigo De Paul si attesterebbe intorno ai 40 milioni di euro, cifra molto simile alla valutazione che il Lille avrebbe fatto per Khephren Thuram, uno dei profili che la Juventus seguirebbe come alternativa al mediano argentino, ma che non dovrebbe muoversi a gennaio.

Juve: si allontana il ritorno di Alvaro Morata, il centravanti dell'Atletico Madrid sarebbe a un passo dal rinnovo

Fra i calciatore dell'Atletico Madrid alla Juventus non piacerebbe soltanto Rodrigo De Paul, ma anche Alvaro Morata, centravanti spagnolo che nella scorsa estate avrebbe sfiorato il suo ritorno a Torino per la terza volta in carriera.

Indiscrezioni degli scorsi mesi parlavano di una volontà del centravanti classe '94 di concludere la stagione in corso per poi liberarsi a parametro zero dalla società iberica, ma indiscrezioni odierne vorrebbero Morata molto vicino a firmare un prolungamento di contratto che lo legherebbe ai "Colchoneros" fino al 2027. Determinante sarebbe stato l'inizio stagione di Morata che in 14 partite è riuscito a segnare 12 gol e a servire due assist.