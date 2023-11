Nelle scorse ore il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è tornato a parlare in conferenza stampa della sconfitta subita in campionato dalla Juventus, sottolineando come i suoi calciatori abbiano sostanzialmente dominato la gara contro i bianconeri.

Anche l'ex allenatore Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport ha parlato del match tra i viola e la Juve, evidenziando la scarsa fantasia dei padroni di casa nella metà campo avversaria ed elogiando la fase difensiva degli uomini di Massimiliano Allegri.

Italiano torna sulla partita persa dalla Fiorentina con la Juventus: 'Non li abbiamo fatti mai ripartire'

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto nella canonica conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League con il Cukaricki e parlando della gara persa domenica sera con la Juventus ha detto: "Abbiamo subito gol nell'unico errore difensivo fatto. Anche lì bisogna stare più attenti, parliamo di qualità anche quando vai a difendere. Se lasciamo poche possibilità agli avversari, dobbiamo farlo in maniera più attenta. Ho visto dei miglioramenti, non abbiamo mai fatto ripartire la Juventus, lavorando molto bene sulle preventive. In quell'unica situazione siamo stati incapaci di non permettere a Miretti di fare gol.

Dietro secondo me abbiamo fatto bene".

Italiano, parlando ancora della partita con la Juventus, ha poi sottolineato come la sua Fiorentina abbia lavorato per un lasso di tempo elevato ai ridossi dell'area bianconera, provando a pareggiare la partita con ogni mezzo, compreso quello di portare il difensore centrale Yerry Mina nei pressi dell'area di rigore avversaria.

Il tecnico viola ha infine concluso il suo intervento in conferenza evidenziando come la sconfitta rimediata contro la Juventus non abbia abbattuto i suoi calciatori, già pronti a reagire in Conference.

Capello: 'Alla Fiorentina contro la Juve è mancato un uomo di fantasia mentre i bianconeri hanno disputato una grande prova difensiva'

Anche l'ex allenatore di calcio Fabio Capello ha parlato della partita tra Fiorentina e Juventus ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Io ho visto una squadra, la Fiorentina, che ha cercato di attaccare, ma non ha trovato spazi e probabilmente ha patito l’assenza di un giocatore di fantasia, imprevedibile. E un’altra, la Juventus, che ha disputato un’ottima prova difensiva sfruttando le caratteristiche dei propri centrali. Anche il City, che ama attaccare molto e con tanti uomini, quando serve si difende più indietro".

Capello, entrando nello specifico della fase difensiva attuata dalla Juventus contro i viola, ha poi sottolineato come i bianconeri dispongano di un paio di elementi poco veloci ma molto forti nei colpi di testa come Gatti e Rugani, due calciatori che insieme a Bremer hanno dominato il gioco aereo nella propria area di rigore.