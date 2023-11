Secondo le ultime di mercato il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, potrebbe offrire al Nizza Samuel Iling-Junior e Kenan Yildiz per far abbassare in maniera decisiva la valutazione da 40 milioni di Khephren Thuram, il giovane mediano francese che piacerebbe ai bianconeri. Oltre a lui, la Juve valuterebbe anche Thomas Partey, centrocampista che l'Arsenal lascerebbe andare per circa 30 milioni di euro.

La Juventus starebbe preparando l'offerta per Khephren Thuram: sul tavolo potrebbero finire le contropartite Iling-Jr e Yildiz

Khephren Thuram sarebbe uno dei principali obiettivi di mercato per il prossimo gennaio della Juventus, ma il prezzo del suo cartellino fissato dal Lille, 40 milioni di euro, renderebbe complicata l'operazione per la società piemontese.

Secondo le ultime indiscrezioni dalla Continassa, però, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe studiando un piano per arrivare comunque al giovane centrocampista francese: il ds dei bianconeri avrebbe intenzione di mettere sul tavolo diversi profili di giovani calciatori attualmente nella rosa della Juventus, nello specifico quelli di Iling-Junior e Yildiz. Una proposta che non troverebbe veti in Francesco Farioli, tecnico italiano attualmente alla guida del Lille. Nel frattempo lo stesso Thuram, parlando in conferenza stampa, ha toccato il tema del proprio futuro affermando: "In estate, durante il Calciomercato, ho deciso di restare. Volevo continuare a migliorare al Nizza, crescere ancora come calciatore in questo club.

Onestamente mi ha fatto piacere essere accostato a tutti questi club a destra, a sinistra e al centro. Ciò dimostra che sto facendo le cose nella maniera giusta".

Juventus, l'alternativa a centrocampo a Thuram sarebbe Thomas Partey: l'Arsenal lo valuta 30 milioni di euro

La Juventus, oltre a Khephren Thuram, valuterebbe anche altri profili per rinforzare la mediana a gennaio ed uno dei nomi valutati sarebbe quello di Thomas Partey: il centrocampista ghanese ,attualmente in forza nell'Arsenal, non farebbe parte del progetto tecnico del manager MIkel Arteta ed una sua uscita dal club londinese potrebbe essere plausibile anche nella prossima sessione di rafforzamento invernale.

La valutazione di Partey, visti i 30 anni compiuti dal calciatore lo scorso giugno ed un contratto in scadenza nel 2025, oscillerebbe tra i 25 ed i 30 milioni di euro, una cifra comunque importante per la Juventus che potrebbe cercare di impostare una trattativa con l'Arsenal basata sul prestito con successivo riscatto.