Manuel Locatelli tiene con il fiato sospeso la Juventus, essendo ancora alle prese con la microfrattura leggermente scomposta ella X costola. Il giocatore vuole essere a tutti i costi a disposizione di mister Allegri per la gara contro l’Inter del 26 novembre. Per questo motivo, come rivelato da Tuttosport, lo staff bianconero sta pensando a una protezione speciale da fargli indossare per proteggere la parte infortunata, in particolare uno speciale giubbetto protettivo che gli consentirebbe di muoversi più liberamente. Intanto in casa Juventus Timothy Weah ha accusato un nuovo infortunio e dovrà stare fermo per altri 20 giorni.

Weah out

L’emergenza infortuni in casa Juventus non sembra fermarsi. Infatti Timothy Weah ha riportato un nuovo infortunio, del tutto slegato a quello accusato qualche settimana fa contro il Verona. Il laterale statunitense conta di essere nuovamente in campo ai primi di dicembre.

L'assenza di Weah contro l’Inter rende più complicate le scelte di Massimiliano Allegri in vista del match del 26 novembre. Infatti, la situazione di Manuel Locatelli è ancora tutta da valutare e solo tra qualche giorno si capirà qualcosa in più visto che farà nuovi accertamenti per capire come procede la situazione alla costola.

In ogni caso, la Juventus sta facendo di tutto per metterlo in condizione di giocare: al momento la sua presenza resta in dubbio e in caso di forfait l’emergenza sarebbe pressoché totale.

Intanto a centrocampo anche Fabio Miretti non è al meglio, visto che sta cercando di smaltire un fastidio alla schiena. Qualora comunque dovesse recuperare (e in caso di assenza di Locatelli) Miretti potrebbe giocare a fianco di Weston McKennie e di Adrien Rabiot che sarebbe spostato in cabina di regia. A quel punto, però, ci sarebbe da decidere chi gioca sulla fascia destra e mister Allegri potrebbe decidere di impiegare Andrea Cambiaso.

Il numero 27 juventino dovrebbe quindi adattarsi, visto che di base predilige giocare a sinistra. Insomma i dubbi sono tanti e verranno risolti solo a poche ore dalla gara contro l’Inter.

Abbondanza in attacco

L’unico reparto della Juventus in cui c’è abbondanza è l’attacco. Mister Massimiliano Allegri ha ampia possibilità di scelta fra Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik e Mouse Kean: solo due di loro guideranno l’attacco della Juve nella sfida di domenica contro i nerazzurri.