L'Inter sicuramente farà qualcosa in attacco tra gennaio e giugno e per questo motivo avrebbe sondato il terreno per Giovanni Simeone, che al Napoli non è un titolarissimo. I nerazzurri, infatti, con ogni probabilità non rinnoveranno il contratto di Alexis Sanchez, in scadenza a giugno, mentre bisognerà valutare bene le condizioni e il rendimento di Marko Arnautovic, rimasto ai box per quasi due mesi per un infortunio muscolare.

Anche la Roma si sta muovendo sul mercato per rinforzare il centrocampo e in questi giorni avrebbe bussato in casa Juventus per chiedere informazioni su Weston McKennie.

Trattativa che potrebbe decollare qualora l'americano non rinnovasse il contratto in scadenza a giugno 2025.

Inter su Giovanni Simeone

L'Inter interverrà con ogni probabilità per rinforzare l'attacco tra gennaio e giugno. Proprio per questo motivo i neroazzurri potrebbero puntare il profilo di Giovanni Simeone [VIDEO], che il Napoli non considera incedibile avendo già Giacomo Raspadori come prima alternativa a Victor Osimhen. L'attaccante argentino in questa stagione ha collezionato undici presenze in campionato, partendo quasi sempre dalla panchina, mettendo a segno solo una rete.

È improbabile che Inter e Napoli possano discutere la questione entro gennaio, poiché richiederebbe un investimento significativo e non rappresenta una priorità per la squadra di Inzaghi, che potrebbe invece optare per un profilo a costo contenuto.

I partenopei lo hanno riscattato solamente qualche mese fa dall'Hellas Verona per 12 milioni di euro e la sua valutazione è rimasta simile, tra i 10 e i 15 milioni di euro. Le due società ne starebbero parlando, dunque, in vista di giugno: l'Inter proverà a prenderlo con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 8-10 milioni di euro.

Roma su McKennie

La Roma è alla ricerca di innesti in mezzo al campo visto che Renato Sanches non sembra dare garanzie dal punto di vista fisico essendo spesso alle prese con problemi muscolari.

I giallorossi sarebbero pronti a bussare nuovamente alle porte della Juventus per Weston McKennie, dopo averci provato anche la scorsa estate, e i bianconeri sarebbero pronti a lasciarlo partire qualora il giocatore non dovesse rinnovare il contratto attualmente in scadenza a giugno 2025, anche perché in estate sarebbe a un anno dalla scadenza. Le due società potrebbero intavolare uno scambio con Rick Karsdorp con un conguaglio sui 5 milioni di euro a favore della società bianconera.