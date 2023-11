Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe parlato con gli agenti di Fabian Ruiz, dopo che nei giorni scorsi era stato ipotizzato da alcuni media un passaggio del centrocampista spagnolo in bianconero nella prossima finestra di mercato invernale. Il club piemontese valuterebbe anche altri profili per la mediana tra cui ci sarebbe il nome Piotr Zielinski, fantasista del Napoli che nelle scorse ore ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale polacca del suo futuro.

Il club bianconero incontra gli agenti di Fabian Ruiz: lo spagnolo può arrivare in prestito a gennaio

La Juventus e gli agenti di Fabian Ruiz si sono incontrati negli scorsi giorni per quello che formalmente sarebbe un colloquio di cortesia che, nelle pause delle nazionali, alcuni agenti sono abituati a fare con club a loro vicini. Indiscrezioni dalla Continassa però ipotizzano che le parti avrebbero effettivamente parlato dell' eventuale passaggio, già dal prossimo gennaio, in bianconero del centrocampista spagnolo. Attualmente Fabian Ruiz si trova fra le fila del PSG, compagine francese con la quale non è riuscito a ritagliarsi un vero e proprio ruolo da protagonista. Luis Enrique, il tecnico dei parigini, lo ha infatti usato per 49 minuti in Champions League e per 556 minuti in campionato, un bottino piuttosto magro che starebbe spingendo il classe '96 a guardarsi intorno.

La Juventus quindi potrebbe cercare di intavolare una trattativa con il PSG per Fabian Ruiz basandola sul prestito secco che poi diverrebbe obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi nel successivo giugno. Il costo del centrocampista spagnolo ad ora si aggirerebbe intorno ai 25/30 milioni di euro, una cifra di cui la società bianconera potrebbe disporre se si qualificasse alla prossima Champions League.

Intanto la Juventus per gennaio valuterebbe anche altri nomi come ad esempio Lazar Samardzic dell'Udinese o Youssouf Fofana, mediano che il Monaco lascerebbe partire per 25 milioni.

Zielinski parla del suo futuro: 'Del mio contratto se ne occupa il mio agente'

Un altro profilo accostato nelle ultime settimane alla Juventus ma anche a Inter e Milan è stato Piotr Zielinski, centrocampista in scadenza di contratto con il Napoli che dal ritiro della Polonia ha parlato del suo futuro: "Le trattative sono in corso.

Come ho già detto, il mio agente si occupa di tutto questo. Non escludo certo che il contratto possa essere prolungato, ma penso che tutti lo scopriranno a tempo debito e io sono concentrato a dare il massimo con la maglia del Napoli, come ho fatto finora".