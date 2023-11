La Juventus è costantemente al lavoro per definire le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a breve e medio termine, non solo per dare continuità alla rosa ma anche per diminuire l'ammortamento e avere così benefici sensibili anche a livello di bilancio.

Ecco che dopo aver ufficializzato il prolungamento contrattuale di Federico Gatti, Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli a breve potrebbe toccare anche a Gleison Bremer, Daniele Rugani e Wojciech Szczesny. Il primo dovrebbe aggiungere uno o due anni rispetto all'attuale scadenza contrattuale prevista a giugno 2027.

Per quanto riguarda invece il centrale toscano la società bianconera starebbe lavorando ad un contratto di due stagioni, considerando che l'attuale scadenza è fissata a giugno 2024. L'accordo con l'estremo difensore polacco, protagonista di un inizio di stagione importante dopo i disastrosi errori del match contro il Sassuolo, potrebbe invece essere prolungato di un anno rispetto alla scadenza attuale (giugno 2025).

Bremer, Rugani e Szczesny in odore di rinnovo: Giuntoli getta le basi per il futuro del club

Prolungare i contratti dei calciatori maggiormente rappresentativi risponde ad una duplice motivazione: da una parte dare un futuro al club in termini di rosa consentendo anche di avere maggiore potere contrattuale in caso di eventuali trattative in ottica cessione, dall'altra diminuire i costi di ammortamento a bilancio.

Un esempio perfetto in tal senso viene dal prolungamento di contratto di Manuel Locatelli: rispetto a quando firmò per la prima volta con la Juventus nell’estate 2021, Locatelli passa da 3 milioni di euro netti a stagione – bonus compresi – a 3.5, con anche in questo caso i bonus già presenti nel contratto: alla voce ammortamenti risulta come il valore di cartellino di Locatelli ad ottobre 2023 (ultimo documento ufficiale al riguardo) sia di 16,1 milioni di euro ma col rinnovo il costo ammortamento annuo scenderà anch’esso a 3.5 milioni di euro a stagione, salvo nuovi bonus.

Questo stesso ordine di considerazioni dovrebbe spingere il Ds Giuntoli a rinnovare gli accordi di Bremer, Szczesny, Chiesa e Vlahovic: quest'ultimo, dal 2025-26, ultimo anno attuale di contratto, passerà a guadagnare da 7 a 12 milioni netti l'anno, decisamente troppi, ecco che il club punterebbe al rinnovo per alleggerire il bilancio e spalmare l'ingaggio.

L'unica eccezione è rappresentata da Daniele Rugani: il centrale ex Empoli sta dimostrando una solidità inaspettata e il suo accordo scadrà a giugno 2024, senza rinnovo potrà firmare già a gennaio con qualsiasi altro club sia interessato ad acquisirne le prestazioni a parametro zero.