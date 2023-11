'Il compagno più forte con cui hai giocato? Angel Di Maria': così Matias Soulé in un video diffuso dalla Gazzetta dello Sport su Instagram. Una chiacchierata nel corso della quale l'esterno scuola Juventus si è raccontato a 360 gradi.

Straordinaria fin qui l'esperienza dell'argentino in prestito al Frosinone col quale ha già messo a segno 5 gol in 12 presenze: per lui è anche arrivata la prima doppietta in Serie A, nella trasferta di Cagliari poi persa 4-3 dalla sua squadra.

Matias Soulé: 'El Fideo il migliore, occhio a Barrenechea'

Se alla domanda circa il miglior calciatore con cui ha giocato non ha avuto dubbi nello scegliere El Fideo Di Maria, al quesito circa i compagni di squadra da tenere d'occhio Soulè ha fatto più fatica a sbilanciarsi: 'Enzo Barrenechea, poi mi piacciono tanto Reinier, Kaio Jorge, Harroui.

Anche Ciccio Gelli'. Neanche a dirlo, il suo idolo calcistico è Leo Messi, mentre in risposta al quesito circa un lato del proprio carattere fuori dal campo l'esterno bianconero ha utilizzato il termine 'irrequieto'.

L'inizio di stagione di Matias Soulé al Frosinone

Quello di Matias Soulé con il Frosinone è stato un inizio di stagione straordinario: oltre ai 5 gol realizzati, l'esterno argentino si è già proposto come l'autentico cuore pulsante della manovra dei suoi, assurgendo al ruolo di guida tecnica fin dal primo incontro. Nessuno si sarebbe immaginato un impatto del genere alla prima esperienza da titolare, soprattutto perchè nelle esibizioni alla Juventus aveva mostrato buone doti condite però da una non spiccata capacità di vedere la porta.

Limite che già oggi, dopo poco più di due mesi di campionato, sembra superato. Per lui anche un gol su calcio di rigore, nel match di Bologna.

Soulè potrebbe rientrare alla Juventus già a gennaio o in alternativa, come da accordi, a giugno, essendo il prestito secco con ritorno già definito a Torino per il 2024.

Le dichiarazioni di Guido Angelozzi su Soulé

Anche il Ds del Frosinone, Guido Angelozzi, ha recentemente condiviso dettagli interessanti sul futuro professionale di Matias Soulé in un'intervista a Tuttosport: "Ha una personalità straordinaria, l'aspetto di lui che più mi ha impressionato è proprio questo suo atteggiamento: non ha paura di niente, punta sempre l'avversario.

L'ha dimostrato anche in casa dell'Inter. A livello tecnico eccelle da sempre, ora con noi sta migliorando anche sotto l'aspetto fisico. Si allena come un matto, gioca con continuità e la conseguenza è che adesso risulta più consistente in campo, anche in fase difensiva. Abbiamo un ottimo rapporto con la Juventus e, nel caso, ragioneremo su un suo ritorno anticipato a Torino, ma in questo momento non è uno scenario concreto. Insieme abbiamo studiato un percorso che prevede la sua permanenza da noi fino a giugno e ritengo che fino ad allora resterà qui".