La sconfitta incassata dal Napoli a sorpresa contro l'Empoli ha scatenato il popolo partenopeo che sui social sta chiedendo senza mezze misure l'esonero immediato di Rudi Garcia, tecnico francese visto come primo responsabile dell'andamento altalenante degli azzurri. In merito a questo, il giornalista sportivo Nicolò Schira su Twitter ha confermato come il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe riflettendo in merito ad una possibile sostituzione sulla panchina del Napoli, con i nomi di Walter Mazzari e Igor Tudor tra i papabili candidati.

Il Napoli cade al Maradona a sorpresa contro l'Empoli, sui social i tifosi chiedono l'esonero di Garcia

La sorprendente sconfitta del Napoli incassata dai partenopei tra le mura amiche contro l'Empoli con il risultato di 0 a 1 sta letteralmente scatenando un'ondata di protesta sui social, dove centinaia di tifosi si sono riversati per testimoniare la loro amarezza nei confronti di un risultato non atteso. Per tantissimi supporter azzurri, il primo colpevole di questa debacle sportiva sarebbe Rudi Garcia: l'allenatore francese, già sulla graticola da diverse settimane per un rapporto complicato che starebbe gestendo a fatica con alcuni elementi della rosa, primo su tutti Osimhen, anche oggi avrebbe attratto il fuoco della critica per delle scelte tecniche ritenute discutibili.

Kvaratskhelia e Zielinski hanno infatti iniziato il match con l'Empoli dalla panchina per poi subentrare entrambi nella ripresa al minuto 54. Una doppia sostituzione che non sarebbe riuscita a dare il giusto impulso ad una squadra che alla dodicesima giornata potrebbe trovarsi, in caso di vittoria dell'Inter contro il Frosinone, già a 10 distanze dalla capolista.

Un ritardo non giustificabile per quelli che sono a tutti gli effetti i campioni d'Italia uscenti e che starebbe facendo riflettere anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli in tutto questo si è trincerato in un silenzio stampa nel post-gara che fa più rumore di qualsiasi parola.

Schira sul futuro del tecnico Garcia: 'Il Napoli sta riflettendo sul francese, Mazzarri e Tudor due nomi per un eventuale cambio'

Della situazione che sta vivendo il Napoli e del futuro di Rudi Garcia ha scritto sul proprio account X anche il giornalista sportivo Nicolò Schira: "Il Napoli sta riflettendo sulla posizione di Garcia: il tecnico francese potrebbe essere licenziato. Il Presidente De Laurentiis ha immediatamente lasciato lo stadio Maradona dopo il gol di Kovalenko". Schira in un altro post pubblicato sempre su X ha poi fatto i nomi di quelli che potrebbero essere i sostituti di Garcia: 'Walter Mazzarri e Igor Tudor sono due dei candidati per prendere il posto di Garcia sulla panchina del Napoli se De Laurentiis decidesse di cambiare tecnico'.