La Juventus è al lavoro in vista del Calciomercato invernale. Fra i nomi valutati dalla società bianconera, oltre ai francesi Khephren Thuram e Habib Diarra, ci sarebbe anche Giovanni Lo Celso, centrocampista argentino attualmente nel Tottenham, dove ha disputato in questo inizio di stagione solo tre match, peraltro sempre entrando dalla panchina. La possibilità di una sua cessione nel mercato di gennaio pare concreta e la società inglese avrebbe definito il prezzo di cessione a 17 milioni di euro.

L'ipotesi Lo Celso per il calciomercato invernale della Juventus

Secondo alcune indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il centrocampo nel mercato di gennaio anche il profilo di Giovanni Lo Celso. L'argentino classe 1996 è attualmente una riserva nel Tottenham e ha una valutazione di mercato di 17 milioni di euro: un prezzo che potrebbe diminuire nei prossimi mesi, considerando che il suo contratto è in scadenza a giugno 2025.

In questi giorni sui media si ipotizza una sua possibile cessione alla Juve in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in caso di qualificazione alla Champions League da parte della società bianconera.

La carriera professionale di Giovanni Lo Celso

Il cammino professionale di Lo Celso è iniziato al Rosario Central, dove ha giocato dal 2015 al 2017, catturando l'interesse dei club europei. Il Paris Saint-Germain ha quindi deciso di scommettere su di lui, acquistandolo nell'estate per 10 milioni di euro. Nel suo periodo a Parigi è stato contraddistinto ha disputato 48 presenze e segnato sei gol.

Il centrocampista è stato successivamente ceduto al Real Betis, che inizialmente lo ha preso in prestito, per poi riscattarlo per 22 milioni di euro. Dopo l'esperienza in Spagna è stato poi acquistato dal Tottenham nell'estate 2019. Le prime stagioni nella società inglese lo hanno visto al centro del progetto tecnico, mentre successivamente ha lottato per mantenere la maglia da titolare, influenzato anche dalle molteplici variazioni tattiche dovute ai frequenti cambi di allenatore nel club inglese.

Dal gennaio 2022 ha giocato in prestito al Villarreal, rimanendovi fino al giugno 2023.

Il centrocampista fa anche parte della nazionale maggiore dell'Argentina, con la quale dal 2017 ha disputato 46 partite mettendo a segno due reti e nell' estate 2021 ha vinto la Coppa America.