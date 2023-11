Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Arsenal starebbe continuando a valutare l'acquisto di Dusan Vlahovic: già prima dell'approdo alla Juventus, concretizzatosi a gennaio 2022, la società inglese aveva tentato un affondo ma alla fine a sputarla furono i bianconeri.

Oggi dopo un anno e mezzo il calciatore serbo è costantemente al centro di sirene di mercato per via di un rendimento altalenante. Secondo alcune voci il calciatore non si muoverà a gennaio, altre fonti vicine al mondo Juve però parlano di una dirigenza che - in caso di 70 milioni - si siederà al tavolo delle trattative già nel mercato invernale.

Arsenal, pronti 60 milioni

L'Arsenal sarebbe orientato ad offrire circa 60 milioni per il talento serbo. Sembra difficile che la trattativa vada in porto a gennaio perché la Juventus non può infatti permettersi di perdere il proprio centravanti a stagione in corso, non ci sarebbe il tempo materiale di imbastire una trattativa così importante e soprattutto sarebbe molto complesso acquisire un sostituto all'altezza, ma alcune voci vicine al mondo bianconero parlano di una dirigenza risposta a trattare in caso di offerta esorbitante.

Il nome che continua a gravitare dalle parti dalla Continassa al riguardo è quello di Alvaro Morata, già bianconero per 4 anni complessivi che a giugno 2024 si libererà a parametro zero dall'Atletico Madrid.

La dirigenza valuta Vlahovic almeno 70 milioni di euro, ecco che l'Arsenal dovrebbe spingersi almeno sino a questa cifra per avviare un'operazione di mercato che possa risultare interessante per i dirigenti bianconeri: proprio l'Atletico Madrid sarebbe l'altra big europea interessata alle prestazioni dell'ex viola, con Rodrigo De Paul che continua ad essere un obiettivo di mercato concreto per la Juventus e che potrebbe essere fatto rientrare nell'operazione a fronte di un conguaglio molto importante da 35-40 milioni di euro almeno.

Giuntoli lavora comunque al rinnovo di Vlahovic

Nonostante le voci di una cessione, Cristiano Giuntoli sta comunque lavorando al rinnovo di contratto del centravanti serbo, il tutto per abbassare i costi d'ammortamento e per alleggerire un bilancio che verrà presto 'mortificato' da uno scatto di stipendio per Vlahovic, che dal giugno 2025 in poi passerà a guadagnare da 7 a 12 milioni netti di euro.

Un rinnovo potrebbe anche garantire maggiore potere in sede di trattative, da qui l'idea di prolungarne l'accordo per almeno due anni, arrivando dunque a sottoscrivere un contratto fino al giugno 2028.