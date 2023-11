L'ex allenatore Fabio Capello, in una recente intervista a Gazzetta dello sport, ha parlato del campionato italiano e in particolare della Juventus. Secondo lui, la squadra bianconera per gennaio avrebbe bisogno di rinforzi di qualità e in particolare ha suggerito gli acquisti di Domenico Berardi e di Kalvin Phillips.

L'ex tecnico Fabio Capello ha commentato la vittoria della Juventus contro la Fiorentina

Fabio Capello ha apprezzato la prova della Juventus contro la Fiorentina, elogiando lo spirito, la compattezza, la solidità e la determinazione manifestata dalla squadra di Allegri, evidenziando come abbia sfruttato le caratteristiche difensive dei suoi centrali.

Capello ha sottolineato la necessità di guardare al calcio con flessibilità, notando che non esiste una sola dottrina in questo sport e che la strategia di un allenatore dovrebbe adattarsi alle caratteristiche dei giocatori e alle esigenze del contesto in cui si trova. Ha quindi difeso Allegri, affermando che il tecnico viene spesso sottovalutato e criticato per non seguire un unico vangelo: "In realtà non esiste un sola religione nel calcio. Io ne ho praticate diverse e ho cambiato in base alle caratteristiche dei giocatori e dei paesi in cui ho allenato".

Inoltre, Capello ha fatto riferimento al modo in cui anche squadre come il Manchester City, nonostante la propensione all'attacco, sappiano difendersi quando necessario, come accaduto in finale di Champions a giugno contro l'Inter.

Capello sul mercato della Juventus

"Rinforzi? Berardi è l’ideale, Allegri ha bisogno di fantasia. E Phillips è un mediano completo", sono state queste le dichiarazioni di Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport in merito al mercato della Juventus e alle voci su un possibile approdo a Torino di Domenico Berardi del Sassuolo e a quello del centrocampista Kalvin Phillips del Manchester City.

Il commentatore sportivo ha poi affermato: 'La differenza fra Juventus e Inter è che quest'ultimi prendono pochi gol come i bianconeri, ma hanno più qualità offensiva e fanno più gol'.

Il punto sul mercato della Juventus

Attualmente non arrivano conferme concrete su un possibile approdo di Domenico Berardi alla Juventus a gennaio.

Pare più facile invece arrivare al centrocampista Kalvin Phillips del Manchester City dato che il suo club lo lascerebbe partire in prestito.

I bianconeri valutano altri giocatori per il centrocampo come il giovane Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera segue già dal recente Calciomercato estivo.