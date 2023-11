Domenica 12 novembre alle ore 20:45 si disputerà l'incontro Inter-Frosinone valido per il 12° turno della Serie A 2023/24. Simone Inzaghi, a causa dell'infortunio di Pavard, sembra intenzionato a puntare sul terzetto difensivo composto da Bastoni, De Vrij e Acerbi. Eusebio Di Francesco, invece, potrebbe optare per il suo fedele 4-3-3 con Soulè, Cuni e Ibrahimovic in attacco.

Inter: battere il Frosinone per difendere il primo posto in campionato

Mister Inzaghi e la sua Inter, dopo il matematico approdo agli ottavi di finale di Champions League grazie alla vittoria col Salisburgo per 1-0, saranno chiamati a mantenere la vetta della classifica del campionato italiano.

Per superare il Frosinone, il tecnico dell'Inter potrebbe optare nuovamente per il modulo 3-5-2, con Sommer a difesa dei pali. La triade arretrata vedrà con buona probabilità De Vrij prendere il posto dell'acciaccato Pavard, mentre il reparto sarà presumibilmente completato da Bastoni e Acerbi. Cerniera di centrocampo nerazzurra che sarà composta da Dumfries e Dimarco sule fasce con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a far da filtro in mezzo al campo. Lautaro Martinez, infine, dovrebbe tornare a far coppia dal primo minuto in attacco con Marcus Thuram. Non sarà del match, oltre a Pavard, l'infortunato Cuadrado.

Frosinone: Soulè per provare a scardinare la difesa di Inzaghi

Eusebio Di Francesco e il suo Frosinone vantano al momento una media di 1,36 punti a partita, bottino decisamente soddisfacente per chi lotta per salvarsi.

In trasferta finora, però, la squadra romana non ha mai vinto collezionando solo due punti in cinque partite disputate. Per provare a impensierire la prima della classe, il tecnico del Frosinone potrebbe scegliere nuovamente il propositivo 4-3-3, con Turati come estremo difensore. I titolari del pacchetto arretrato del Frosinone dovrebbero essere Lirola e Marchizza come terzini e la coppia Okoli-Romagnoli al centro della difesa.

Terzetto di centrocampo che sarà presumibilmente formato da Reinier, Barrenechea e Mazzitelli, mentre l'attacco ciociaro avrà buone chance di vantare come titolari Soulè, Cuni e Ibrahimovic. Salteranno la gara per infortunio Harroui, Gelli e Kalaj.

Le probabili formazioni di Inter-Frosinone:

Inter (3-5-2): Sommer, Acerbi, Bastoni, De Vrij, Dimarco, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dumfries, L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Frosinone (4-3-3): Turati, Lirola, Okoli, Romagnoli, Marchizza, Mazzitelli, Barrenechea, Reinier, Soulé, Cuni, Ibrahimovic. Allenatore: E. Di Francesco.