La sospensione per doping di Paul Pogba e la squalifica per scommesse rimediata da Nicolò Fagioli spingeranno probabilmente la Juventus a tornare sul mercato già nella finestra di mercato di gennaio e i nomi di Lazar Samardzic dell'Udinese e Kalvin Phillips del Manchester City potrebbero fare al caso dei bianconeri per ridare verve al centrocampo. Per il talentino dei friulani si parlerebbe della stessa formula che l'avrebbe dovuto portare alla corte dell'Inter la scorsa estate, ovvero prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Per Kalvin Phillips, invece, la trattativa col City di Guardiola potrebbe essere chiusa con un prestito secco sino a giugno 2024.

Samardzic, l'Udinese apre alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto

Tra le trattative di mercato di Serie A più chiacchierate della scorsa estate c'è stata senz'altro quella che avrebbe dovuto sancire il passaggio di Lazar Samardzic dall'Udinese all'Inter, ma quando i giochi sembravano fatti c'era stata l'improvvisa fumata nera col centrocampista che è rimasto in forza alla squadra di Sottil.

La partenza stagionale del talentuoso giocatore serbo è di tutto rispetto avendo segnato sinora due reti in otto presenze in campionato, ottimo score per un centrocampista e ciò parrebbe aver acceso l'interesse della Juventus per Samardzic.

Grazie alla sua propensione per il gioco offensivo, all'eccelsa visione di gioco ma anche alla duttilità d'impiego, potendo essere impiegato anche come regista, seconda punta o trequartista, Samardzic sembrerebbe un'ottima soluzione per il centrocampo della Vecchia Signora.

In tal senso, l'Udinese sarebbe disposta a liberarsi del suo gioiello già a gennaio e potrebbe accordarsi con la Juventus per un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro.

Phillips, il City sembra disposto a cederlo solo in prestito secco

Con Euro 2024 alle porte i giocatori che non riescono a ritagliarsi il loro spazio nei club d'appartenenza cercano di trovare una soluzione con la società per giocare con maggiore continuità e spesso si opta per il prestito. Potrebbe essere il caso di Kalvin Phillips, centrocampista che il Manchester City ha acquistato dal Leeds nell'estate 2022 per 52 milioni di euro e che in poco più di una stagione ha accumulato poco minutaggio.

La Juventus avrebbe messo gli occhi anche su Phillips ma considerando l'ingaggio fuori portata per un club italiano e la propensione dei Citizens a non venderlo a titolo definitivo, l'unica strada che potrebbero percorrere i bianconeri per portare a Torino lo Yorkshire Pirlo sarebbe quella di un prestito secco sino a giugno 2024.