La preparazione al match fra Fiorentina e Juventus è stata caratterizzata da frecciatine mediatiche fra Tuttosport e la società toscana. Il noto giornale sportivo torinese ha sottolineato infatti come il presidente della Fiorentina non perda occasione per criticare la Juventus in gran parte delle interviste, senza tener conto che dalle cessioni alla società bianconera (le ultime quelle di Vlahovic e Chiesa) ha sicuramente sostenuto le spese del Viola Park, costato 113 milioni di euro. Investimenti che secondo Tuttosport hanno aiutato tutto il sistema calcio italiano in quanto la società bianconera ha acquistato molto da società italiane negli ultimi anni.

Non è tardata la risposta della Fiorentina tramite i canali ufficiali della società toscana, nello specifico tramite Fiorentina Tv. Il presidente Commisso ha voluto sottolineare le plusvalenze fittizie della Juventus, aggiungendo come tali disposizioni finanziarie non aiutano il sistema ma lo falsano.

La risposta della Fiorentina all'articolo di Tuttosport

La società toscana ha dichiarato che l'immissione di capitali nel mercato calcistico, portando il bilancio a un deficit di 127 milioni (corretto in seguito a 123 milioni), non costituisce un reale supporto al calcio italiano, ma piuttosto ne falsa la natura. Ha sottolineato come il ricorso a plusvalenze fittizie e la gestione dei bilanci, come emerso da sentenze recenti, possano distorcere il panorama competitivo.

Il presidente ha anche sollevato l'ingiustizia per i club con bilanci sani che si ritrovano in svantaggio rispetto a quelli con ingenti spese per trasferimenti e monte ingaggi elevato. Commisso ha menzionato la Juventus nel suo discorso, sottolineando tuttavia che la questione va oltre il singolo club, coinvolgendo più ampiamente le pratiche finanziarie nel calcio italiano.

La replica di Tuttosport a Commisso

Il giornale sportivo Tuttosport ha recentemente risposto alle dichiarazioni di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, evidenziando che la Juventus, insieme ad altri club coinvolti nell'indagine, è stata assolta in entrambi i gradi della giustizia sportiva nel contesto del processo sulle plusvalenze.

Secondo il giornale, la Procura Federale ha dovuto fare ricorso a un'interpretazione giuridica prevista dall'articolo 4 delle Norme Organizzative Interne della Figc, il quale riguarda il concetto di "lealtà" che comprende vari aspetti, senza considerare più approfonditamente la tecnicalità oggettiva delle plusvalenze. Ha poi sottolineato come la società bianconera abbia dato un contributo economico ai toscani con la cessione in prestito di Athur Melo, con ingaggio pagato in parte proprio dalla società bianconera.