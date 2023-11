La Juventus, in questi mesi, si è ritrovata ad avere un contenzioso presso l’arbitrato con Cristiano Ronaldo. Il portoghese chiede 19,9 milioni di stipendi arretrati che avrebbe accumulato durante il periodo del Covid.

La richiesta di CR7 è arrivato in seguito alle indagini dell’inchiesta Prisma sui conti del club bianconero. La Juventus, dal canto suo, si è detta sempre tranquilla su questa questione e anche, nella recente relazione finanziaria, la società ha sottolineato di non aver messo da parte nessun capitale di rischio poiché ritiene di avere gli elementi per far valere le sue ragioni.

L’udienza tra le parti si terrà domani 21 novembre ma l’esito arriverà entro aprile. È chiaro che un esito avverso per la Juventus costringerebbe il club a versare 19,9 milioni e stando a quanto afferma Tuttosport questo potrebbe influenzare il mercato di gennaio soprattutto se la sentenza dovesse arrivare a fine 2023 o inizio 2024.

La Juventus non sembra preoccupata

La Juventus, più volte, ha sottolineato di non aver alcun debito nei confronti di Cristiano Ronaldo. Anche perché club ha in mano un documento firmato dallo stesso calciatore al momento del suo passaggio al Manchester United in cui il giocatore sottolinea di non avere pendenze con la società bianconera. Dunque, questo lascia la Juventus tranquilla in vista dell’udienza all’arbitrato che dirimerà il contenzioso con CR7.

La sentenza non verrà emessa nell’immediato visto che è prevista entro aprile. Ma la sensazione è che possa arrivare a cavallo tra il 2023 e il 2024. In caso di esito positivo, la Juventus non dovrà dare nulla a Cristiano Ronaldo mentre in caso contrario il club dovrà versare i 19,9 milioni di arretrati. Questa cifra sarebbe stata raggiunta con la manovra stipendi fatta nel periodo del Covid e sarebbe emersa dall’indagine prisma sui conti della società.

La richiesta di CR7 nascerebbe proprio dalle indagini fatte dalla procura di Torino che avrebbe trovato la famosa scrittura privata in cui si parlerebbe proprio di questi 19,9 milioni di stipendi arretrati. La side letter, però, non sarebbe stata firmata dal calciatore e anche questo sarebbe un punto a favore della Vecchia Signora.

Iling potrebbe partire

La Juventus, comunque, avrebbe già una soluzione in caso di esito negativo del contenzioso con Cristiano Ronaldo per evitare di compromettere il mercato di gennaio. Infatti, la società potrebbe decidere di cedere Samuel Iling - Junior. L’inglese piace al Tottenham e la sua valutazione è di 15/20 milioni. Questa cifra potrebbe consentire alla Juventus di muoversi sul mercato con una maggiore forza economica. Anche perché nella prossima campagna trasferimenti la società cercherà un centrocampista viste le vicende extracalcistiche che hanno coinvolto Fagioli e Pogba.