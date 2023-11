L'Inter potrebbe avviare una trattativa a gennaio con il Torino che riguarderebbe uno scambio tra Stefano Sensi e Antonio Sanabria. Intanto Milan e Juventus cercano un profilo offensivo e vorrebbero intensificare i contatti per Jonathan David del Lille che avrebbe però una valutazione pesante di circa 40 milioni di euro.

Sanabria nei radar di Marotta e Piero Ausilio

I nerazzurri sono alla ricerca di un centravanti per rinforzare il reparto e il granata Sanabria potrebbe diventare un obiettivo già per gennaio, anche perché le prestazioni di Sanchez e Arnautovic non avrebbero soddisfatto le aspettative dello staff tecnico.

Il giocatore dei granata ha il contratto in scadenza nel 2025 ma potrebbe comunque essere imbastita una trattativa sulla base di uno scambio che riguarderebbe Stefano Sensi. Il calciatore ex Monza non è centrale per Inzaghi, di fatti non è stato neanche inserito nella lista Champions League di questa prima parte di stagione. Inoltre, se il club presieduto da Cairo dovesse decidere di cedere Nemanja Radonjic avrebbe necessità di un centrocampista che conosca i dettami tattici del 3-5-2. Per questo, lo scambio potrebbe avere esito positivo. L'Inter sarebbe sulle tracce anche di Mehdi Taremi per il reparto offensivo. Il centravanti del Porto ha il contratto in scadenza a giugno e, se dovesse essere ingaggiato a gennaio, costerebbe circa 10 milioni di euro.

Mila e Juventus si sfidano per Jonathan David

Jonathan David sarebbe l'obiettivo di mercato che accomuna sia Milan che Juventus. Il canadese, ritenuto un ottimo profilo perché abile su tutto il tridente offensivo, è da tempo seguito dai rossoneri che avrebbero intenzione di ingaggiare l'erede di Giroud per le prossime stagioni.

Il Lille avrebbe abbassato anche le richieste economiche perché il suo cartellino costerebbe circa 40 milioni di euro, 20 in meno rispetto alla somma richiesta fino alla scorsa estate. Il club di Cardinale sarebbe convinto di allacciare i rapporti già a gennaio per anticipare la fitta concorrenza ma anche la Juventus sarebbe alla finestra per inserirsi nella trattativa.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lo seguiva già al Napoli e se dovesse cedere Vlahovic potrebbe pensare di investire la somma incassata proprio sul talento canadese. Allegri, invece, sarebbe più propenso all'acquisto di Alvaro Morata, profilo che conosce già da diverso tempo e con il quale ha lavorato proprio a Torino. L'ex Real Madrid, che sta disputando un ottimo inizio di stagione, sarebbe stato molto vicino anche all'Inter nella scorsa sessione di mercato ma, viste le pretese economiche dell'Atletico Madrid, i nerazzurri hanno poi preferito puntare su Marko Arnautovic.