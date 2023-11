La Juventus questo sabato 11 novembre alle ore 18 scenderà in campo contro il Cagliari, nell'ultima gara prima della alla pausa per le nazionali. I bianconeri cercheranno la vittoria per dare seguito agli ottimi risultati ottenuti fino ad ora. Massimiliano Allegri non avrà a disposizione diversi giocatori tra infortuni e squalifiche. L’unico reparto che è al completo è l’attacco e Allegri pare orientato a dare continuità alla coppia formata da Federico Chiesa e da Moise Kean che pare favorito su Dusan Vlahovic, il quale dovrebbe partire dalla panchina.

Se ciò fosse confermato per Kean sarebbe la sesta partita consecutiva da titolare.

Emergenza a centrocampo

La Juventus, per il match contro il Cagliari, dovrà fare a meno di molti giocatori a centrocampo. In particolare l’assenza più pesante sarà quella di Adrien Rabiot. Per sostituirlo verrà spostato in mezzo Weston McKennie, che quindi tornerà a ricoprire la posizione che più predilige. Mentre sulla destra verrà adattato Andrea Cambiaso: il numero 27 juventino, di solito, gioca a sinistra ma vista l’emergenza dovrà passare sulla fascia opposta. A completare la mediana della Juventus ci saranno Manuel Locatelli, Fabio Miretti e Filip Kostic, il quale occuperà la fascia sinistra come di consueto.

Per la gara contro il Cagliari, viste le assenze, Allegri affiderà la fascia di capitano a Manuel Locatelli. Per quanto riguarda la difesa bianconera, invece, non ci saranno grosse novità e verranno confermati titolari Federico Gatti, Gleison Bremer e Daniele Rugani.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.

Danilo ancora out

Per la gara contro il Cagliari, la Juventus non ha a disposizione Mattia De Sciglio, Danilo, Alex Sandro, Timothy Weah e Adrien Rabiot. Oltre a loro mancheranno anche Nicolò Fagioli e Paul Pogba che non ci saranno per tutta la stagione.

Una delle situazioni che più tiene in ansia la Juventus è quella di Danilo, il quale si è fatto male a metà ottobre in nazionale: i tempi di recupero stimati erano inizialmente di circa 20 giorni, ma è ancora out poiché la lesione riportata è stata piuttosto profonda e questo ha dilatato le tempistiche per un suo ritorno in campo. Probabilmente non ci sarà nemmeno per la gara del 26 novembre contro l’Inter. Contro i nerazzurri, però, torneranno Alex Sandro, Timothy Weah e Adrien Rabiot.