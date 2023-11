Le trattative per il prolungamento del contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus si sarebbero fermate, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport. La ragione principale di questa interruzione sembra essere la divergenza tra le richieste d'ingaggio del giocatore e l'offerta presentata dalla società bianconera. Questo potrebbe spingere l'accoppiata dirigenziale Giuntoli-Manna a valutare seriamente la possibilità di una cessione durante il mercato estivo. Il giocatore nell'ultima stagione del suo contratto con la Juventus, nel 2025-2026, andrà a guadagnare 12 milioni di euro a stagione.

La società bianconera gli avrebbe offerto 7 milioni di euro a stagione allungando l'intesa contrattuale per una o due stagioni oltre il 2026. Un'offerta che non sarebbe stata accettata dal giocatore e che potrebbe portare ad una sua cessione, con la Juventus che avrebbe già individuato un suo possibile sostituto Alvaro Morata.

La Juventus non avrebbe trovato l'intesa economica con Vlahovic per la spalmatura dell'ingaggio

La Juventus potrebbe lasciar partire Dusan Vlahovic, se non a gennaio, nel Calciomercato estivo. Il giocatore non avrebbe accettato l'offerta della società bianconera di spalmatura d'ingaggi. In caso di partenza del giocatore un possibile sostituto potrebbe essere Alvaro Morata, attualmente in forza all'Atletico Madrid.

Morata, con le sue 12 reti in 14 partite in questa stagione, si è affermato come una delle punte più prolifiche in Europa. La Juventus, che non ha mai perso di vista il giocatore, potrebbe provare a riportare lo spagnolo a Torino dopo le esperienze professionali nella società bianconera dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022.

Tuttosport riporta che l'interesse della Juventus per Morata è ben vivo e in caso di separazione da Vlahovic, lo spagnolo potrebbe essere il primo nome sulla lista dei desideri.

Attualmente, Morata ha un contratto che scade a giugno con gli spagnoli del Colchoneros, ma sembra esserci un principio di intesa per un prolungamento contrattuale fino al 2026.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha l'esigenza di rinforzare anche il centrocampo già nel mercato di gennaio. La società bianconera al momento sarebbe interessata soprattutto al mercato inglese e a quello francese.

Si parla di Kalvin Phillips del Manchester City e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, che arriverebbero in prestito. Nel campionato francese giocano Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025, e Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera avrebbe valutato anche nel recente calciomercato estivo.