Dopo il pareggio nel derby d'Italia contro l'Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri vuole ritornare alla vittoria in campionato. Venerdì 1° dicembre alle ore 20:45 i bianconeri saranno di scena all'U-Power Stadium contro il monza di Raffaele Palladino, che arriva dal pari con il Cagliari. Allegri recupera Danilo e dovrebbe confermare la coppia d'attacco Chiesa-Vlahovic.

Juve, 3-5-2 per Allegri: conferma per Chiesa e Vlahovic, chance per Cambiaso

Per quanto concerne la possibile formazione bianconera Allegri dovrebbe confermare il suo 3-5-2 e dare seguito all'undici sceso in campo contro l'Inter.

Tra i convocati si rivede capitan Danilo che dopo il problema accusato in Nazionale dovrebbe rientrare per la sfida contro l'undici di Palladino. L'ex City dovrebbe partire dalla panchina per poi ritornare titolare nel big match contro il Napoli.

In difesa Allegri dovrebbe confermare il terzetto formato da Gatti, Bremer e Rugani davanti a Szczesny, confermatissimo in porta. A centrocampo, dopo l'iniziale panchina contro l'Inter, torna Manuel Locatelli nel ruolo di play davanti alla difesa. L'ex Sassuolo comporrà la mediana assieme a Mckennie e Rabiot, mentre sulle corsie spazio a Kostic e Cambiaso.

in attacco, dopo l'ottima prestazioni contro i nerazzurri si va verso la conferma del tandem offensivo formato da Chiesa e Vlahovic, ritornato alla rete dopo la doppietta siglata contro la Lazio.

Dalla panchina Milik e Kean: possibili risorse da utilizzare a gara in corso.

Monza, 3-4-2-1 per Palladino: conferme per Colpani e Colombo

Dopo le due sfide finite in parità contro Torino e Cagliari, il Monza di Raffaele Palladino va a caccia di un risultato prestigioso per continuare il percorso di crescita.

Per quanto riguarda il possibile undici, il tecnico brianzolo è pronto a dare continuità e riproporre il suo 3-4-2-1 marchio di fabbrica del Monza.

In attacco Palladino si affiderà a Lorenzo Colombo nel ruolo di prima punta ed Andrea Colpani, esploso in questa stagione ed autore di 6 reti in campionato. Il trequartista italiano è proprio uno degli obiettivi di mercato della Juventus per la prossima sessione estiva di calciomercato. Assieme a Colombo e Colpani dovrebbe completare il tridente Dany Mota.

A centrocampo, conferma per la coppia formata da capitan Pessina e Gagliardini, mentre sulle corsie spazio a Ciurria e Kyriakopoulos. Infine in difesa confermato il terzetto formato da Caldirola, Pablo Marì e D'Ambrosio mentre in porta confermatissimo Di Gregorio.

Di seguito le probabili formazioni di Monza-Juventus:

Monza(3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Mar', Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; D.Mota, Colpani; Colombo

Juventus(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic