In queste ore, c’è un argomento che secondo Tuttomercatoweb agita l’ambiente bianconero.

Massimiliano Allegri è in una fase di riflessione sul suo futuro visto che, come rivelato da Tmw, non avrebbe gradito la visita di Antonio Conte a Vinovo di qualche settimana fa. In quell’occasione, l’allenatore salentino non si è limitato solamente a vedere Paolo Montero, tecnico dell’Under 19 bianconera, ma ha anche parlato con il dirigente bianconero Francesco Calvo.

Il Managing Director Revenue & Football Development della Juventus ha un grande peso nel management juventino ed è un uomo molto vicino a John Elkann.

Per questo motivo, Massimiliano Allegri è in fase di riflessione e medita un addio a fine stagione. Il tecnico livornese può cambiare idea solo di fronte ad una presa di posizione della società, a tutela del suo lavoro. Dunque, Allegri davanti ad una proposta di rinnovo da parte della Juventus cambierebbe i suoi piani per il futuro, rimanendo ancora al comando della squadra.

Allegri in fase di riflessione

La Juventus dei nove scudetti consecutivi ha dimostrato la sua solidità e forza non solo in campo ma anche a livello dirigenziale. Negli ultimi anni, questo si è un po’ perso e soprattutto la scorsa stagione, con le note vicende extracalcistiche, Massimiliano Allegri ha dovuto fare non solo l’allenatore ma anche il gestore di una situazione fuori dal comune.

Anche in questa annata non sono mancati i problemi visti i casi Fagioli e Pogba, ma il tecnico livornese è comunque riuscito a proteggere il gruppo e adesso i suoi ragazzi stanno raggiungendo risultati oltre alle aspettative. Per questo motivo, Allegri vuole chiarezza e protezione da parte della società. In queste ore, il malumore del tecnico livornese è oggetto di dibattito e il suo futuro appare in bilico.

Allegri non rimarrà alla Juventus con un contratto in scadenza. Dunque, o sarà rinnovo oppure sarà addio. Il tecnico livornese, eventualmente, non avrà problemi a trovare un nuovo impiego. Infatti, in estate, l’allenatore è stato molto corteggiato dai club arabi. Perciò, qualora dovesse liberarsi dalla Juventus, Allegri potrebbe decidere di andare nel campionato saudita.

Si aspetta una mossa della Juventus

Massimiliano Allegri vuole chiarezza sul suo futuro nonostante il suo contratto scada nel giugno 2025 e aspetta un segnale dalla società. La Juventus, per il momento, non ha ancora preso una decisione definitiva e probabilmente il club potrebbe voler aspettare la fine della stagione. È chiaro che in caso di scudetto la società proporrà un prolungamento ad Allegri, ma per ora, non ci sono stati passi in questo senso. In ogni caso giovedì 30 novembre, il tecnico livornese parlerà in conferenza stampa e di certo non mancheranno le domande sul suo futuro. Inoltre, venerdì 1 dicembre, prima della gara contro il Monza, Cristiano Giuntoli dovrebbe parlare ai microfoni delle varie televisioni e potrebbe fornire la versione ufficiale della società in merito alla posizione del tecnico livornese.