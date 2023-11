La Juventus sta pianificando il mercato di gennaio con l'obiettivo di rafforzare il centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, il tecnico Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera si sono recentemente confrontati per delineare le strategie di mercato. La priorità assoluta sembra essere la ricerca di un centrocampista e tra i nomi valutati ci sarebbe quello di Kalvin Phillips del Manchester City. Se il centrocampista inglese dovesse arrivare in prestito, allora la Juve potrebbe decidere di acquistare anche un giocatore per il settore avanzato: il preferito sarebbe Domenico Berardi del Sassuolo, già seguito dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo.

La Juventus starebbe valutando l'arrivo di Phillips e di Berardi nel mercato di gennaio

La Juventus avrebbe chiesto informazioni nei giorni scorsi per il centrocampista Kalvin Phillips del Manchester City e il nazionale inglese sembrerebbe disponibile a un prestito. In alternativa piacerebbe il danese Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham: la società londinese chiede 30 milioni di euro per il giocatore danese, preferendo una cessione a titolo definitivo. Al momento sembra comunque che Phillips sia in pole position, poiché il suo club è disposto a un prestito.

L'eventuale arrivo a titolo temporaneo del centrocampista agevolerebbe per i bianconeri un investimento nel settore avanzato. Il preferito tal senso sarebbe Domenico Berardi, che la società torinese ha trattato anche nel recente calciomercato estivo.

Il Sassuolo aveva chiesto 35 milioni di euro, ma attualmente la sua valutazione di mercato sembra essere leggermente diminuita; anche se difficilmente i bianconeri presenteranno un'offerta interamente cash al club emiliano.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuterebbe anche alternative per settore avanzato, fra questi Georgiy Sudakov dello Shakthar Donetsk, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.

In alternativa circola l'ipotesi di un ritorno anticipato di Matias Soulé, attualmente in prestito al Frosinone e che con un pagamento di "premio di valorizzazione" da circa 3 milioni di euro potrebbe fare ritorno a Torino a gennaio.

Per quanto riguarda invece il centrocampo piace sempre Khephren Thuram del Nizza, che però difficilmente si muoverà nel mercato di gennaio, dal momento che il club rossonero della Costa Azzurra è in lotta per il primato in Ligue 1. Un altro nome valutato dalla Juve è quello di Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo.