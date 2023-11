Il recente viaggio dei dirigenti della Juventus Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli in Inghilterra avrebbe gettato delle basi di Calciomercato anche per rinforzare la difesa bianconera e nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Benoit Badiashile del Chelsea. Il giocatore francese sta trovando poco spazio fra i Blues e potrebbe essere un prospetto utile ai bianconeri per la prossima stagione.

Juventus, torna di moda il nome di Benoit Badiashile

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal sito spagnolo 'Fichajes.net', il Chelsea sarebbe disposto a valutare la cessione di Badiashile.

Il difensore francese, arrivato dal Monaco per circa 38 milioni di euro meno di un anno fa, in questo momento sembra non rientrare nei piani dell'allenatore Pochettino, visti i soli 61 minuti di gioco collezionati finora in questa stagione.

La Juventus era già sembrata interessata a Badiashile quando giocava in Francia, quindi potrebbe valutare il suo ingaggio magari per la prossima stagione, anche perché per gennaio la priorità dei bianconeri sembra essere quella di puntare sul rinforzare il centrocampo, che sarà privo di Nicolò Fagioli e di Paul Pogba per tutta la seconda parte della stagione.

Badiashile è cresciuto nel Monaco prima del trasferimento al Chelsea a gennaio

Il difensore francese Benoit Badiashile, classe 2001, è cresciuto nel Monaco, accumulando oltre 100 presenze prima del suo trasferimento in Premier League a gennaio.

Nonostante il periodo di adattamento al Chelsea non sia stato esente da difficoltà, il difensore ha dimostrato di possedere caratteristiche interessanti.

Con un'altezza di 194 centimetri, Badiashile ha un gioco aereo imponente ed è particolarmente abile intervenire tempestivamente contro gli avversari sulle palle alte. Ci sono ancora aspetti del suo gioco che richiedono miglioramenti, in particolare nelle letture difensive, soprattutto quando è coinvolto in situazioni di "uno contro uno" o in campo libero.

Ciononostante, la sua capacità di uscire palla al piede dalla difesa e la sua buona velocità sono attributi che potrebbero integrarsi bene nello stile di gioco della Juventus. Il fatto che sia un difensore mancino renderebbe inoltre Badiashile ancor più interessante per la formazione bianconera, che peraltro a fine giugno 2024 dovrebbe salutare il brasiliano Alex Sandro, in scadenza di contratto.