Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di due centrocampisti per gennaio. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera già da diverse settimane è quello di Lazar Samardzic. Si dice che il giocatore sia interessato a un possibile trasferimento alla Juve. Tuttavia, la realizzazione della trattativa di mercato potrebbe essere influenzata dalla situazione della classifica dell'Udinese a gennaio. La Juventus valuta anche un altro rinforzo per il centrocampo oltre il nazionale della Serbia. Parliamo di Rodrigo De Paul, attualmente riserva nell'Atletico Madrid e che non avrebbe problemi di adattamento al campionato italiano avendo già giocato con l'Udinese fino a due stagioni fa.

Juve: idee Samardzic e De Paul per rinforzare il centrocampo a gennaio

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di due centrocampisti nel Calciomercato invernale. A tal riguardo si parla del giocatore dell'Udinese Lazar Samardzic, che arriverebbe in prestito con diritto che diventerebbe obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali per un totale di 23 milioni di euro, e di Rodrigo De Paul. Per quanto riguarda il centrocampista dell'Atletico Madrid si starebbe discutendo di una possibile intesa che potrebbe definirsi su un prestito con diritto di riscatto. Anche in questo caso il diritto potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

Proprio l'argentino a detta di molti esperti sarebbe il profilo ideale per rinforzare il centrocampo in quanto oltre a garantire qualità è bravo anche nel dare equilibrio alla squadra. Può giocare fra l'altro in un centrocampo a due o in uno a tre. Se per Samardzic l'approdo alla Juventus a gennaio sembra molto probabile, diversa è la situazione riguardante De Paul.

L'argentino potrebbe arrivare se la Juventus sarà in lotta per i primi posti a gennaio. Attualmente è seconda a -2 dall'Inter, in una situazione del genere la società bianconera potrebbe decidere di investire su due centrocampisti.

Le strategie di mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri centrocampisti nel mercato di gennaio.

In particolar modo si lavora sul campionato francese, dove giocano due dei giovani più interessanti non solo del calcio francese ma anche di quello europeo. Parliamo di Khephren Thuram, giocatore del Nizza in scadenza di contratto a giugno 2025, e Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera aveva valutato anche nel recente calciomercato estivo.